Qu’est-il arrivé à Max à la fin de « Stranger Things 4 »

Après la première de « Stranger Things 4 », avec une finale époustouflante de la quatrième saison, les téléspectateurs sont surpris divers événements survenus tout au long de cette édition de la série Netflix. Alors en attendant la première du prochain épisode de la production créé par les frères Duffer, de nombreux fans se demandent ce qu’il adviendra du bien-aimé Max Mayfield.

Comme on le sait, le personnage incarné par Évier Sadie dans la série, il était l’un de ceux qui ont le plus souffert au cours de cette saison, après la mort de son frère Bill (Dacre Montgomery). Ainsi, il a dû affronter voisine à plus d’une occasion et a eu une fin choquante dans le dernier chapitre de la saison.

Par conséquent, ci-dessous, nous vous disons qu’est-il arrivé à max à la fin de la quatrième saison – tome 2 de la série Netflix « Choses étranges ».

QU’EST-IL ARRIVÉ À MAX À LA FIN DE LA QUATRIÈME SAISON DE « STRANGER THINGS » ?

Tout au long de la saison 4 de « choses étranges”, Max Mayfield C’était la clé de l’intrigue. Après avoir survécu à la première attaque de voisine (Jamie Campbell Bower) grâce à la chanson « Running Up That Hill » de Kate Bush, elle a décidé d’affronter à nouveau le méchant. Cette fois, comme appât, tandis que le reste de l’équipe tentait de tuer sa version physique.

Malheureusement pour elle, cependant, les choses ne se passent pas comme elle l’avait prévu. Ainsi, alors que Vecna ​​parvient à survivre, Max meurt à la fin du quatrième volet de la série. Cependant, après une minute au cours de laquelle son cœur s’est arrêté de battre, elle a été ramenée à la vie grâce aux pouvoirs de soulever.

Cependant, quand il a semblé que tout ferait partie d’une peur, Max Elle est laissée aveugle, les membres brisés et dans le coma, après l’attaque de voisine. Comme indiqué, il est probable qu’il ne se réveillera pas de cet état. Ainsi, avec ce scénario, soulever Il décide de la chercher à nouveau dans le vide et tombe sur une révélation terrifiante.

Max est resté dans le coma à la fin de la quatrième saison de « Stranger Things » (Photo : Netflix)

POURQUOI ONZE N’A PAS PU TROUVER MAX ?

Comme anticipé, soulever décide d’utiliser à nouveau ses pouvoirs et de trouver Max dans le vide. Ceci, dans l’espoir de la faire revenir. Cependant, il ne peut pas le trouver. Ensuite, nous voyons une adolescente solitaire crier pour son amie.

De cette façon, on nous présente quelques possibilités qui pourraient résoudre cette question : Pourquoi Eleven ne trouve-t-elle pas Max ? La première est qu’il s’agit d’une situation qui répond à la condition évidente de la jeune femme. Étant dans le coma, il serait impossible pour soulever entrer dans votre esprit, comme vous seriez dans une situation où votre cerveau ne réagit pas.

La seconde implique Maxen mourant et en étant la victime nécessaire pour ouvrir la connexion entre Hawkins et le ‘Upside Down’, il est devenu une partie de voisine. Oui ok soulever a pu ressusciter son amie, cela signifierait que sa conscience reste toujours de l’autre côté, avec le méchant. Sans aucun doute, une probabilité terrifiante à laquelle il faudrait répondre dans la prochaine saison de la série.

Onze n’a pas pu trouver Max à la fin de la quatrième saison de « Stranger Things » (Photo : Netflix)

MAX MOURRA-T-IL À LA FIN DE LA SÉRIE ?

Oui ok Max est dans le coma après la fin de la quatrième saison, cela peut être un signe encourageant pour qu’elle se rétablisse dans le prochain épisode. Ou, alternativement, d’être le personnage clé de la prochaine édition de la série de Netflix. Ceci, considérant que la bataille finale de nos protagonistes contre voisine. Ainsi, le personnage de Évier Sadie cela pourrait être la connexion avec l’autre côté, comme cela s’est produit dans les épisodes précédents avec Will (Noah Schnapp).