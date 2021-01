Qu’est-il arrivé à Lilith et à bébé Adam dans Chilling Adventures of Sabrina?

Lilith a-t-elle tué bébé Adam? Voici ce qui est réellement arrivé à son fils dans Chilling Adventures of Sabrina Part 4. [Spoilers ahead!]

La dernière saison de Aventures effrayantes de Sabrina est sorti avec un bang – et une poignée d’énormes morts de personnages que les fans sont toujours sous le choc.

CAOS La partie 4 était pleine de surprises choquantes, y compris une fin assez dévastatrice pour nos sorcières bien-aimées, mais il y a un moment traumatisant impliquant Lilith et son nouveau-né qui a secoué les téléspectateurs.

Nous apprenons dans CAOS Partie 3 que Lilith est enceinte du fils du Seigneur des Ténèbres, lui donnant une revendication directe sur le trône de l’Enfer. Dans la quatrième partie, elle donne naissance au bébé (nommé Adam) mais découvre ensuite que Caliban veut sa mort. Dans le but de se sauver elle-même et son fils, elle finit par prendre des mesures assez drastiques.

Voici votre explication de ce qui est réellement arrivé à Baby Adam et de ce qui est arrivé à Lilith.

AVERTISSEMENT: spoilers pour Aventures effrayantes de Sabrina Partie 4 à venir!



Lilith a-t-elle réellement tué le bébé Adam sur Sabrina? Image: Netflix

Lilith a-t-elle tué bébé Adam?

Dans l’épisode 3, Caliban jette un sort sur Lilith qui était censée la faire exploser à l’intérieur, éliminant essentiellement tous les adversaires du trône en enfer. Au lieu de cela, le sort a poussé Lilith à accoucher sur-le-champ. Elle arrive à l’Académie et accouche sous la protection des sorcières.

Quand Caliban apprend la nouvelle, il envoie une armée pour tuer Lilith et amener le bébé en enfer afin qu’il puisse le tuer lui-même. De retour à l’Académie, Lilith dit qu’elle y restera avec Adam jusqu’à ce qu’il soit assez vieux pour vaincre Lucifer, son père.

Lorsque Lucifer arrive à l’Académie dans l’épisode 5, il lui demande de remettre le bébé. Quelques heures plus tard, alors que Lucifer entre dans la chambre de Lilith pour récupérer Adam, il découvre du sang partout sur les murs et aucun bébé en vue. Lilith semble avoir tué Adam, sa raison étant qu’elle préférerait qu’il meure plutôt que d’être élevé par Lucifer.

Le détail le plus horrible sur sa mort est cependant que Lilith implique qu’elle a tué le fils de Lucifer de la même manière que Lucifer l’a tué (ou plutôt, l’amant de Mary Wardwell) Adam dans la partie 2 – et semble ensuite servir sa dépouille sur un plateau pour Lucifer à manger.

En conséquence, Lucifer bannit Lilith et la dépouille de son immortalité et de ses pouvoirs.



Adam, l’enfant de Lilith et Lucifer, aurait été l’héritier du trône de l’enfer. Image: Netflix

Baby Adam est-il revenu à la vie?

Malgré la scène sanglante dans la chambre de Lilith à l’Académie, certains téléspectateurs ne savaient pas si elle avait réellement tué son fils nouveau-né ou si elle trompait Lucifer. Lilith confirme sa mort dans l’épisode 6, «The Returned».

Dans l’épisode, Lilith est hantée par les cris d’Adam. Elle essaie de convaincre Caliban de la tuer en demandant la lance de Longinus, la seule chose qui pourrait tuer un immortel. (Elle ne révèle pas qu’elle n’est plus elle-même immortelle.)

Vers la fin de l’épisode, Lilith interrompt Marie et Lazarus (l’avatar de The Returned) pour lui demander une aubaine. Elle lui dit que son fils est mort et lui demande de le ramener mais il ne peut pas le faire car il n’y a plus de corps. Lilith tue alors Lazarus avec la lance et Marie lui accorde une aubaine en retour, mais pas celle qu’elle voulait.

À la fin de l’épisode, Lilith est sur le point de jeter la lance mais entend alors la voix d’un enfant qui dit « Mama », qui, selon elle, est Adam piégé à l’intérieur d’une statue.

Bien que Baby Adam ne soit pas physiquement revenu à la vie, la voix était un signe qui l’a incitée à finalement reprendre ce qui est à elle de Lucifer.

LIRE LA SUITE: La fin des aventures effrayantes de Sabrina a expliqué: Qu’est-il arrivé à Sabrina et Nick?

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂