Qu’est-il arrivé à Lexus Grey? Justin Grey, le père d’un délinquant sexuel enregistré, kidnappe sa fille adolescente au Texas

Un homme a enlevé sa fille le mercredi 29 mars après avoir poursuivi sa mère avec un couteau et l’avoir agressée, ont indiqué les autorités.

Lexus Gray, 14 ans, est en «danger extrême» selon le bureau du shérif local. Son père Justin Gray, 40 ans, est le parent non gardien de Lexus. Il est un délinquant sexuel enregistré et est considéré comme dangereux.

On pense que l’adolescent du Texas est toujours au Texas. Plus précisément, les autorités pensent qu’elle se trouve dans la région de Dallas et de Mesquite.

Qu’est-il arrivé à Lexus Gray et comment réagit la mère?

Selon le communiqué de presse publié par le bureau du shérif du comté de Rains, Lexus pèse 5 pi 6 po et 160 livres. On dit que Justin pèse 6 pi 1 po et 200 livres. Lexus a les cheveux blonds et Justin a les cheveux noirs et les deux ont les yeux noisette. Le communiqué de presse sur Facebook compte actuellement 200 commentaires et 6 500 partages.

Justin a un mandat de violation de libération conditionnelle qui est actuellement en vigueur. Selon le site Web du Texas Public Sex Offender, Justin a été reconnu coupable de deux chefs d’agression sexuelle sur un enfant ainsi que d’un chef d’indécence avec un enfant par contact sexuel.

La mère de Lexus, Jennifer Bean, s’est adressée à Facebook pour exhorter toute personne qui sait ou voit quelque chose à parler à la police et qu’elle veut juste que sa fille rentre à la maison.

« (P) bail (si) quelqu’un les voit ou leur parle, veuillez en informer les flics ou moi », a écrit Bean sur Facebook.

Dans un message à CNN via Facebook Messenger, elle a déclaré: « Je veux que (L) exie sache que nous l’aimons beaucoup et que nous voulons qu’elle rentre à la maison … elle manque aussi à son frère et à sa sœur. »

Selon Facebook de Bean, Justin s’est cassé le nez et a fui sa maison avec Lexus.

Bean a republié une image dans son histoire Facebook sur une femme du nom d’Esmeralda Miguel Fernandez qui a déclaré avoir vu Justin avec Lexus dans une Nissan en titane avec un coup sur le phare droit.

Est-ce que parler de Justin comme d’un délinquant sexuel est trompeur?

Justin est le parent non gardien de Lexus et il est seul responsable du paiement de son soutien financier et médical ainsi que de la pension alimentaire pour enfants ordonnée par le tribunal.

L’homme a deux chefs d’agression sexuelle avec un mineur ainsi qu’un chef d’indécence avec un enfant, mais les titres donnent l’impression qu’il a fait quelque chose de similaire avec sa propre fille.

Il a été déposé au tribunal en mai 2009. Les crimes qu’il a commis étaient contre une femme de 16 ans, selon le site Web public des délinquants sexuels du Texas.

Bien que Bean ait déclaré sur son Facebook qu’elle pensait que Lexus était en danger, il n’y a aucune preuve de violence sexuelle commise par Justin contre Lexus.

Est-il plus important de désigner l’homme comme un délinquant sexuel enregistré sur Internet ou simplement comme l’homme qui a enlevé sa fille? Y a-t-il un lien entre ses accusations passées et ce qu’il pourrait faire à Lexus?

Que se passe-t-il maintenant et où Justin aurait-il pu emmener Lexus?

Selon Facebook de Bean ainsi que son histoire sur Facebook, elle réside à Point, au Texas, et sa fille a été vue pour la dernière fois avec Justin à Witchita. C’est à environ 3 heures au nord-ouest de Point.

Bien que les motivations de l’homme ne soient pas claires, en particulier compte tenu des implications supplémentaires des titres des appâts cliquables, il est clair que l’histoire retient beaucoup l’attention des médias qui pourrait bientôt s’avérer efficace pour trouver Lexus.

Toute personne ayant des informations sur cette affaire doit appeler le 911 ou le bureau du shérif du comté de Rains au 903-473-3181.

Tomás Diniz Santos est un écrivain vivant à Orlando, en Floride. Il couvre des sujets d’actualité, de divertissement et de culture pop.