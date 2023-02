« The Last of Us » consiste en un univers très complexe, qui a été créé par Naughty Dog pour son célèbre jeu vidéo. Il existe de nombreuses factions impliquées et différentes façons de vivre au milieu de l’apocalypse zombie. Dans le épisode 3 qui a été publié récemment, nous avons non seulement pu voir le histoire d’amour de Bill (Nick Offerman) et Frank (Murray Bartlett)mais a également donné une information importante sur la zone de quarantaine de Baltimore.

Dès le premier chapitre de la série HBO Max, on a pu voir Qu’est-ce qu’une zone de quarantaine ? (ZC ou QZ en anglais), car Joel (Pedro Pascal) et Tess (Anna Torv) vivaient dans la ville fortifiée de Boston.

Cependant, cela Ce n’est pas le seul qui existe aux États-Unispuisque, après l’éclosion de Cordyceps, Phèdre il a été chargé de construire plusieurs places.

Dans l’épisode 3, Frank mentionne que la zone de quarantaine située dans la ville de Baltimore avait «manquant», mais il n’y a aucune mention de ce qui s’est réellement passé. Ici on vous l’explique.

Avant de continuer, jetez un œil ici. bande-annonce de « Le dernier d’entre nous ».

QU’EST-IL ARRIVÉ À LA ZONE DE QUARANTAINE DE BALTIMORE DANS « THE LAST OF US » ?

Dans la série « The Last of Us », il est mentionné que la zone de quarantaine située à Baltimore, Maryland, n’existait plus. Bien qu’il ne soit pas précisé exactement ce qui s’est passé et qu’il n’y ait aucune explication non plus dans le jeu vidéo, le sort des autres ZC pourrait nous donner une idée.

Initialement, FEDRA était celui qui contrôlait tous les ZC aux États-Unis. Cependant, au fil des ans, d’autres groupes ont pris le contrôle de certains d’entre eux. Par exemple, celui qui se trouvait à Seattle a été repris par WLF et les Séraphitestandis que Pittsburgh est dirigé par chasseurs.

Dans le cas de la zone de quarantaine de Baltimore, aucune mention de ce qui lui est arrivémais étant donné qu’il ne fonctionne plus, il ne peut y avoir que deux options.

La zone de quarantaine de Boston est apparue dans l’épisode 1 de « The Last of Us » (Photo : HBO)

Rébellion contre Phèdre

La première est que il y a eu un soulèvement de la population (probablement avec l’aide des Lucioles). C’était quelque chose de commun dans diverses villes, parce que la rareté de la nourriture et des ressources a causé beaucoup de mécontentement au sein de la population, qui s’est rebellé contre Phèdre. Puisque Frank mentionne qu’il a « disparu », cela peut signifier qu’il est maintenant complètement abandonné ou a été repris par des groupes violents comme les Huntersce qui a fait fuir des gens comme lui qui ne pouvaient pas survivre avec ses exigences.

Propagation de l’infection

La deuxième alternative est moins récurrente dans les zones de quarantaine, mais il existe un cas antérieur de désactivation de ZC due à une infection. Dans les jeux vidéo, Ellie mentionne dans son journal qu’il y a des milliers de personnes infectées dans la ville abritée de Las Vegas.ce qui signifie que le champignon est entré d’une manière ou d’une autre et a commencé à se propager de manière incontrôlable.

QUELLES SONT LES ZONES DE QUARANTAINE CONNUES ?

Dans la série « The Last of Us »:

Boston: sous le contrôle de FEDRA Baltimore : abandonné Atlanta : sous le contrôle de FEDRA et avec des usines de production

Dans le jeu vidéo « The Last of Us »: