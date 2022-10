Qu’est-il arrivé à la vie de Bridgette Wilson, l’actrice de Billy Madison

Hollywood

L’actrice qui a joué Veronica Vaughn dans le film avec Adam Sandler n’avait presque pas de travail dans le nouveau millénaire.

©IMDBBilly Madison.

Dans les années 90, Bridgette Wilson Il avait tout pour être l’une des stars les plus recherchées par les studios de cinéma. Dans Hollywood il devait faire partie de films comme Last action hero avec Arnold Schwarzenegger ou donner vie à Sonya dans le film Combat mortel il y a presque trente ans. Mais si nous parlons d’un de ses rôles les plus importants, nous devons nous référer à celui de Véronique Vaughn au frais Billy Madisonoù il a partagé une affiche avec Adam Sandler.

Dirigée par Tamra Davis, Billy Madison c’était un film qui mettait en scène un jeune homme complètement gâté qui avait tout pour être l’héritier d’une grande chaîne hôtelière, à l’exception d’un cerveau. Après s’être mis d’accord avec son père pour terminer l’école pour rester dans l’entreprise, il commence à étudier dans une école où il tombe amoureux de son professeur, Véronique Vaughn. Avec des moments musicaux et beaucoup d’humour absurde, c’est l’une des meilleures productions de la carrière de Sandler.

Il est frappant de constater que dans le rôle de l’intérêt romanesque apparaît une figure dont nous ne savions presque rien d’autre. D’être Mlle TeenUSA travailler dans le monde du cinéma, il est peu à peu tombé dans l’oubli. Au nouveau millénaire, il a eu quelques rôles mineurs mais a passé la majeure partie de sa vie avec sa famille. Depuis 2000, elle est mariée à une ancienne star du tennis, Pierre Sampras.

Pourquoi avez-vous cessé d’agir? Au cours d’une interview qu’il a donnée à grossessel’actrice de Billy Madison Il a dit que les raisons pour lesquelles il avait quitté les plateaux étaient liées à sa nouvelle vie avec Pierre Sampras. « Pour l’instant, je veux être là quand (les enfants) se réveillent et lui veut être là quand ils vont se coucher »assuré par rapport à son désir de se consacrer à l’éducation de Ryan et Christian Samprasles enfants que vous avez eus avec votre partenaire.

+ L’accident de Cameron Diaz l’a amenée à Mortal Kombat

Bien qu’on associe aujourd’hui Bridgette Wilson avec Combat mortella production avait initialement pensé à Cameron Diaz pour le rôle de Lame Sonya. Cependant, l’actrice fou de marie elle avait une blessure qui signifiait qu’ils devaient la remplacer par un autre interprète et c’est à ce moment-là que l’artiste qui tournait à l’époque est arrivé Billy Madison. Pendant le tournage, Cameron Diaz il s’est blessé au poignet et a dû céder sa place à Wilson qui s’est entraîné sévèrement pour faire la plupart de ses prises de risques. Cependant, quelque temps plus tard, il s’est plaint qu’une grande partie de ce qu’il faisait n’avait pas vu le jour et avait été laissée dans la salle de montage.

