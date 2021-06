Qu’est-il arrivé à la fille de Mikey Perk, Sarah Nicole Perkins ? Twitch Streamer cherche des informations sur sa fille disparue

Le streamer Twitch Mikey Perk, de son vrai nom Mike Perkins, demande aux fans leur aide après avoir révélé que sa fille avait disparu.

Le père dévasté a partagé des mises à jour et des informations sur sa fille, Sarah Nicole Perkins, sur les réseaux sociaux dans l’espoir qu’elle revienne en toute sécurité.

Perk compte plus de 5 000 abonnés sur la plate-forme de streaming et a obtenu le soutien de plus de 25 000 abonnés Twitter pour ramener Sarah à la maison.

Qu’est-il arrivé à la fille de Mikey Perk, Sarah ?

Sarah, 17 ans, a été vue pour la dernière fois dans la région de Franklin, dans l’Ohio, le vendredi 25 juin, mais son père dit qu’elle pourrait éventuellement se trouver dans les environs de l’Ohio.

Sarah s’est faufilée et n’est pas rentrée chez elle.

Perkins a tweeté samedi matin qu’il annulerait son stream ce jour-là car sa fille n’était pas rentrée à la maison.

Le département de police de Carlisle a publié une déclaration indiquant que Sarah avait été vue pour la dernière fois à sa résidence à 21h30 et qu’elle lui avait parlé pour la dernière fois à 23h30.

Perkins a ajouté que le téléphone de Sarah semble être mort car il n’a pas pu la contacter.

Il a dit plus tard qu’il avait retrouvé certains de ses amis et appris que Sarah s’était enfuie pour aller dans un hôtel avec des personnes âgées de 20 à 21 ans.

Perkins a offert une description physique de Sarah.

Dans une vidéo téléchargée sur sa chaîne YouTube, le père concerné a partagé des photos de sa fille et une description physique tout en demandant des informations.

Sarah mesure 5 pieds et 2 pouces avec des cheveux bruns et des yeux marrons.

Elle a un tatouage de symbole de l’infini sur son bras droit qui dit « Love You More ».

#FindSarah est utilisé pour partager des informations.

Perkins a demandé aux gens d’utiliser #FindSarah pour sensibiliser et informer sur sa fille.

« Cela a été très émouvant et très difficile », a-t-il déclaré dans une vidéo. « En fin de compte, je veux juste qu’elle soit à la maison, je veux qu’elle soit en sécurité. »

Perkins a reçu de la haine après avoir partagé des informations sur sa fille.

Dans une vidéo de mise à jour, Perkins a répondu au contrecoup qu’il avait reçu après avoir publié en ligne sur sa fille disparue.

Il a dit que la raison pour laquelle il avait rendu public la situation était d’avoir plus d’yeux sur l’affaire.

Cependant, d’autres l’ont accusé d’avoir tenté de gagner en popularité.

« Hier, j’ai streamé et j’ai reçu beaucoup de haine pour moi en streaming », a-t-il partagé. « Je me suis épuisé en essayant de retrouver ma fille. J’ai utilisé chaque once de ce que je pouvais faire pour la trouver et je me fiche des points de vue. Je veux juste récupérer ma putain de fille. »

Perkins devient de plus en plus bouleversé dans la vidéo, répondant à des réactions injustes à propos de sa parentalité.

Si vous avez des informations sur l’endroit où se trouve Sarah, appelez le service de police de Carlisle au 937-425-2525.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et le divertissement. Suivre son Twitter pour plus.