Qu’est-il arrivé à Josh Saviano, l’acteur qui a joué Paul Pfeiffer dans « The Wonder Years »

« Les années merveilleuses » (« The Wonder Years », en anglais) est sans aucun doute la série des années 80 et 90 qui a séduit des millions de téléspectateurs à travers le monde et qui, à ce jour, continue d’évoquer de nombreux souvenirs. Comment oublier Kevin Arnold, Winnie Cooper et Paul Pfeiffer, qui ont captivé le public avec leurs aventures tout au long de six saisons, entre janvier 1988 et mai 1993. Alors que près de trois décennies se sont écoulées depuis sa fin, plusieurs de leurs fans se demandent ce qu’est devenue la vie des acteurs ; A cette occasion, nous nous concentrerons sur le meilleur ami du protagoniste : Josh Saviano.

Dans l’intrigue, il est très intelligent et excellent élève, du fait de son amitié avec Kevin, on le voit toujours visiter sa maison, où le frère aîné du personnage principal, Wayne, ne manque pas l’occasion de l’embêter. Dans le dernier chapitre de la série, il est révélé qu’il ira à l’Université de Harvard pour étudier le droit. En laissant de côté son rôle, nous allons vous raconter ce qu’il est advenu de cet acteur américain.

Paul Pfeiffer, Kevin Arnold et Winnie Cooper dans « The Wonder Years » (Photo : New World Television)

QU’EST DEVENUE LA VIE DE JOSH SAVIANO APRÈS « LES ANNÉES MERVEILLEUSES » ?

À la fin de « The Wonder Years », Josh Saviano s’est complètement éloigné du monde du théâtre et, comme son personnage Paul Pfeiffer, il est parti étudier un Diplôme universitaire en science politiquemais pas à Harvard, mais à l’université de Yaledont il est diplômé en 1998, deux ans plus tard, il a obtenu son diplôme de Juris Doctor de l’Université Yeshiva.

Il a commencé sa vie professionnelle dans un cabinet d’avocats à New York et, en 2000, il est devenu membre d’un cabinet Internet, peu de temps avant d’entrer à la Benjamin N. Cardozo School of Law. Il a mené sa carrière avec succès, depuis intégré plusieurs cabinets d’avocats prestigieuxIl a même été associé chez Morrison Cohen LLP. Mais Saviano voulait plus; pour lui, en 2015, il fonde son propre cabinet d’avocats et, trois ans plus tard, en 2018, un deuxième.

Après « The Wonder Years », il a cessé d’agir (Photo : Josh Saviano / Instagram)

GUEST STAR SUR « LA LOI ET L’ORDRE »

Bien qu’il se soit complètement éloigné des studios d’enregistrement, Josh Saviano a accepté de participer en tant qu’invité à la série « Law and Order » (« Law & Order », en anglais), où il est apparu dans trois chapitres entre 2014 et 2016.

Il est un avocat prospère et possède deux cabinets d’avocats (Photo : Josh Saviano / Instagram)

NON, JOSH SAVIANO N’EST PAS MARILYN MANSON

Depuis de nombreuses années On a émis l’hypothèse que Josh Saviano était en fait Marilyn Manson, ce que Paul Pfiffer de « The Wonder Years » a toujours nié.même si ses propos n’ont pas convaincu grand monde au début, puisqu’il a reçu jusqu’à 20 e-mails lui demandant s’il était vraiment le chanteur ou non.

Le fait qu’ils l’aient comparé à l’artiste, il l’a bien pris et il a dit qu’il n’était à aucun moment gêné d’être confus, de plus, il s’est senti honoré.