Qu’est-il arrivé à Fernando Luque / Álex Ganoza après avoir quitté « Retour dans le quartier »

Si vous êtes un fidèle adepte de la série « Retour dans le quartier« Vous ne manquerez sûrement aucun des chapitres de cette production, qui en est maintenant à sa quatrième saison; et bien que les histoires qui apparaissent tout au long de l’intrigue gardent le public accroché, plus d’un a remarqué l’absence de plusieurs personnages.

PLUS D’INFORMATIONS: Qui est Adriana Salas, l’actrice qui joue Eva dans « Retour dans le quartier »

Bien que certains soient absents en raison de problèmes de santé comme Santiago Suárez et Paul Martin, respectivement acteurs de Beto Ganoza et Pichón Bravo, il est étrange de ne pas voir Alejandro ‘Alex’ Ganoza, qui a perdu la trace d’un instant à l’autre. La dernière chose qu’on a entendue de lui, c’est lorsqu’il a décidé de quitter le quartier de San José avec Sofia, quelques jours après avoir demandé sa main.

Comme on s’en souvient, après la cérémonie de demande en mariage, le fils le plus rebelle de Malena demande à sa bien-aimée d’aller parcourir le monde et de profiter de son amour, ce à quoi elle refuse, alors il décide de respecter sa décision ; Cependant, de nombreuses craintes concernant son avenir commencent à surgir, mais l’amour qu’il éprouve pour l’aîné des Bravo est plus fort.

PLUS D’INFORMATIONS: 10 personnages de « Retour au quartier » qui ont disparu sans explication

Au fil des jours, il propose à nouveau de tout quitter et de vivre pleinement leur idylle, Sofia il accepte et ils décident de monter sur sa moto. Ils partent tous les deux à l’aube quand tout le monde s’est reposé. Ce qui est curieux dans cette scène, c’est que le visage d’Alex n’est plus visible, il n’est concentré que par derrière au moment où il quitte sa maison et quand il quitte le quartier, et une voix se fait entendre demandant : « Très bien, prêt ? ». A partir de ce moment, son personnage n’est pas revenu, tout comme sa bien-aimée.

Le jour où Alex et Sofia décident de quitter le quartier de San José. (Photo: Amérique TV)

QU’EST-IL ARRIVÉ À FERNANDO LUQUE, ACTEUR D’ALEX GANOZA ?

Après le départ de Fernando Luque de « Retour au quartier », où il a donné vie à Alejandro ‘Alex’ Ganoza, beaucoup se demandent ce qu’est devenue sa vie. Eh bien, nous vous le disons, Même s’il s’est éloigné des studios d’enregistrement, il est toujours dans le monde du théâtre, mais dans le théâtre, où il a de nombreux projets.

A travers ses réseaux sociaux, il annonce ce qu’il fait au quotidien. « En effet, j’ai arrêté la télévision. Bon, parfois il faut lâcher prise, mais n’ayez pas peur ! Et bien maintenant vous pouvez me retrouver au théâtre @la.vacamulticolor ».

Dans ledit espace, en plus du jeu d’acteur, l’acteur de 27 ans propose également, avec d’autres professionnels, des ateliers de jeu d’acteur. Il est en charge de tout ce qui concerne Actora Gym.

Aussi, dans le cadre de la réactivation scénique, il présente en personne son one-man show « La fiesta saturnal »., qui raconte l’histoire de Manuel, qui lors d’une excursion à la montagne consomme une forte dose de LSD. Après cela, il s’éloigne de ses amis et rencontre le surnaturel jusqu’à ce qu’il perde son sens de l’identité. La mise en scène est un portrait de l’évolution et de la divinité qui habite chaque être humain.

L’entreprise individuelle de l’acteur de 27 ans. (Photo : Fernando Luque / Instagram)

En parallèle, il propose un atelier de formation au théâtre auquel les personnes intéressées peuvent accéder sur la base d’auditions. « Le TAFFEL est de retour ! C’est avec une grande joie que nous vous présentons la nouvelle version en face à face de l’atelier de formation d’acteur de Fernando Luque. Quelle est la différence avec les autres ateliers que nous avons menés ? Que chez TAFFEL nous avons une vision de la formation professionnelle, qui demande un autre type de rigueur, de durée et de complexité dans le processus. Pour cette raison, pour entrer, il est nécessaire de passer par une audition, qui dans ce cas sera virtuelle et aura deux dates de clôture « , a écrit.

Sans aucun doute, Fernando Luque continue de faire ce qui le passionne le plus, et si vous ne le voyez plus sur le petit écran, vous pouvez le voir au théâtre.

POURQUOI AVEZ-VOUS QUITTÉ « RETOUR AU QUARTIER » ?

Malgré le fait que l’acteur ait souligné qu’il avait eu une grande expérience dans « Retour dans le quartier », où il a rencontré beaucoup de gens et a acquis plus d’expérience, il a estimé que son cycle était déjà terminé sur la série télévisée.

« Le problème est que personnellement en tant qu’artiste j’aime explorer diverses choses et je sens qu’après deux ans de rencontre avec un personnage comme j’ai rencontré Alex, j’ai ressenti le besoin de chercher d’autres choses », a-t-il souligné dans une interview avec Jimmy Show TeVe.

Après cela, il a parlé avec la production et les a informés de sa décision : « Je me suis écarté. Je tiens à préciser que je n’ai pas l’intention de revenir et compte tenu du fait que « Retour dans le quartier » peut être prolongé jusqu’à dix ans de plus, je leur ai dit que si à un moment donné ils finissaient la série que je le ferais comme arriver pour finir [con mi personaje]En tant que processus final pour le retour d’Alex, ce sera aux scénaristes de décider. Maintenant, ce n’est pas dans mes plans d’enregistrer à nouveau « .