Qu’est-il arrivé à Elijah Snow ? Un pompier du Texas retrouvé mort à Cancun

Un pompier du Texas a été retrouvé mort à Cancun dans des circonstances suspectes qui ont laissé sa famille à la recherche de réponses sur ses derniers instants.

Elijah Snow était en voyage d’anniversaire de mariage de 10 ans avec sa femme, Jamie, lorsqu’il a été retrouvé mort dans une fenêtre étroite dans un hôtel de Cancun le 19 juillet – pas l’hôtel dans lequel il séjournait.

Pour l’épouse de l’homme de 35 ans, ses deux filles et sa famille élargie, la mort tragique reste un mystère malgré ce qui s’est passé selon la police.

Qu’est-il arrivé à Elijah Snow ? Un pompier texan retrouvé mort à Cancun.

Le pompier a été retrouvé mort dans une minuscule fenêtre de 2 pieds x 2 pieds d’une salle de bain verrouillée des employés, dans un théâtre en plein air à l’arrière du Sunset Royal Beach Club, selon le directeur général du complexe.

Snow et sa femme séjournaient au Royalton Suites Cancun voisin, un complexe séparé mais voisin.

Le directeur, David Barcenas, dit que le corps de Snow a été découvert par un jardinier arrivant au travail à 7 heures du matin. La fenêtre n’est qu’à 2 pieds du sol, mais il semble que Snow ait tenté de grimper à l’envers avant de se coincer.

De la neige a été trouvée avec sa tête, ses bras et le haut du torse pendant à l’extérieur. Il n’y a pas de caméras de surveillance dans la zone où le corps de Snow a été retrouvé.

Barcenas estime que la mort de Snow doit être survenue après 22h30, une heure après la finale du théâtre alors que la porte de la scène aurait été verrouillée. C’est aussi le moment où les bars doivent fermer dans la région en raison des restrictions de Covid.

Les autorités mexicaines pensent que la mort d’Elijah Snow était un accident.

Les autorités mexicaines enquêtant sur la mort de Snow ont déclaré qu’il n’y avait aucun signe de violence et que les preuves « semblent indiquer qu’il pourrait s’agir d’un accident ».

Un rapport médico-légal a indiqué que la cause du décès était « une asphyxie mécanique due à une compression thoracique-abdominale ».

Barcenas a suggéré que Snow avait peut-être été ivre et s’était perdu en revenant de la plage. Cependant, cela n’explique pas pourquoi Snow aurait tenté d’entrer dans une minuscule salle de bain dans un immeuble délabré bien loin de l’hôtel en bord de mer où il séjournait.

Pourquoi un pompier qualifié tenterait d’entrer dans un espace dans lequel il ne s’intègre pas semble également quelque peu suspect.

La famille d’Elijah Snow pense qu’il a été kidnappé et assassiné.

La famille de Snow ne pense pas que sa mort soit un accident et a engagé un avocat local pour enquêter plus avant sur l’affaire.

Selon son beau-père, Snow et sa femme étaient à la première nuit de leurs vacances et ont bu quelques verres dans leur hôtel avant de décider de retourner dans leur chambre.

Jamie, la femme de Snow, a remarqué que son mari s’était arrêté et est retourné au bar. Elle s’est couchée mais s’est réveillée vers 4 heures du matin pour découvrir qu’il n’était pas revenu et est partie à sa recherche.

Vers 8h30, elle a appris qu’il avait été retrouvé mort. L’avocat de la famille a obtenu des photos montrant Elijah Snow avec des ecchymoses sur la majeure partie de son corps, à l’exception de la tête et du visage.

Le beau-père de Snow dit qu’il était « tellement hors de son caractère » pour Snow « d’essayer d’entrer dans une pièce où il ne devrait pas être ».

« Il ne ferait tout simplement pas ça. La seule façon pour lui de le faire, c’est s’il craignait pour sa vie. Et il savait que c’était son dernier recours – essayer de passer à travers », a-t-il ajouté.

Le corps de Snow a été inhumé aux États-Unis mercredi alors que sa famille poursuit sa quête de la vérité.

