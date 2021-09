Qu’est-il arrivé à Daniel Robinson? La famille de l’homme disparu veut des réponses

Avec la frénésie des médias sociaux qui s’est produite concernant l’affaire Gabby Petito, on rappelle aux gens les autres cas de personnes disparues.

Surtout Daniel Robinson, 24 ans, un géologue porté disparu dans le désert près de Buckeye, en Arizona.

Qu’est-il arrivé à Daniel Robinson?

Robinson a été vu pour la dernière fois en train de quitter un chantier dans la région de Sun Valley Parkway et de Cactus Road vers 9 h 15 le 23 juin. Sa famille a signalé sa disparition le même jour, lançant une recherche par les autorités.

La police locale de l’Arizona et des agences extérieures ont lancé une recherche qui a couvert plus de 70 miles. « Des UTV, des chiens cadavériques et un soutien aérien, y compris un drone et un hélicoptère », ont déclaré des officiers dans un communiqué de presse.

La voiture de Daniel Robinson s’est écrasée, mais il n’a pas été retrouvé à l’intérieur.

C’était le 19 juillet quand arAncher a trouvé le véhicule de Daniel sur sa propriété, située à quatre milles au sud-ouest du chantier où Daniel a été vu pour la dernière fois.

Les enquêteurs disent que la Jeep a semblé s’être renversée et a atterri sur le côté.

Les airbags ont été déployés et « les premières preuves indiquent que Daniel portait une ceinture de sécurité au moment de l’accident », a déclaré la police dans un communiqué. communiqué de presse à l’époque. Le téléphone portable, le portefeuille et les clés de Robinson ont tous été trouvés dans la Jeep.

Un crâne humain a été localisé dans la région, mais il a été confirmé plus tard qu’il ne s’agissait pas de Daniel.

Mais la famille de Daniel pense que l’accident a été mis en scène.

« Les dommages sur la Jeep ne correspondaient pas à l’endroit où le véhicule a été trouvé, ni au terrain du désert où il a été trouvé », explique le père de Daniel, David Robinson.

« La preuve est claire que cela devrait être changé en une enquête criminelle parce que mon enquêteur privé a découvert que le véhicule de mon fils avait été mis en scène et qu’un crime possible avait eu lieu. »

La police a nié ces allégations, affirmant que l’état du véhicule de Robinson ne confirme pas un acte criminel.

La famille de Daniel Robinson pense que la police pourrait faire plus.

La famille Robinson a récemment créé une pétition en ligne, dans l’espoir de tenir le département de police de Buckeye responsable de l’absence d’enquête concernant l’affaire. La pétition compte actuellement plus de 17 000 signatures et en gagne chaque seconde.

« L’enquête de Buckeye PD n’a recueilli aucune preuve propre. Ils ne veulent pas aller au-delà de leur théorie, ce qui conduit à l’inaction de leur part », a écrit David Robinson dans la pétition.

«Ma famille porte un grand intérêt à l’issue de l’enquête, étant donné que tout ce qui doit être fait est fait pour ramener mon fils, son fils, leur frère, leur neveu, leur petit-enfant et leur cousin à la maison. Étant donné que la plupart des membres de ma famille ne peuvent pas être ici pour parler directement au service de police de Buckeye, cette pétition leur donne la possibilité de faire entendre leur voix. »

Selon David Robinson, il y a eu un total de sept recherches effectuées qui ont permis de récupérer les restes de six personnes différentes dans des zones qui, selon le département de police de Buckeye, ont été minutieusement fouillées.

La famille de Daniel Robinson possède également un GoFundMe.

La famille Robinson a également créé un compte GoFundMe pour Daniel. « Daniel a une passion innée pour l’aventure et est connu pour voyager dans des moments inopportuns. Cependant, il communique toujours avec ses amis et sa famille au sujet de ses projets de voyage », a déclaré la famille.

Cela fait trois mois que Daniel Robinson a disparu, et sa famille ne veut que justice.

De la même manière que le cas de Gabby Petito a été traité par la police ainsi que les médias, David Robinson souhaite qu’il en soit de même pour son fils.

