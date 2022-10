Qu’est-il arrivé à Daeron Targaryen, le quatrième fils d’Alicent Hightower dans « La Maison du Dragon »

« Maison du Dragon» s’apprête à sortir son neuvième épisode et arrivent à la fin de la première saison, mais l’absence d’un personnage a retenu l’attention des fans. Bien que nous ayons pu rencontrer les Les trois aînés d’Alicent Hightower, Daeron Targaryen n’est pas encore apparu dans la série HBO Max.

Depuis la seconde épouse du roi Viserys donner naissance à Aegon II Targaryenle conflit a commencé qui mènera à la Danse des Dragons.

Par conséquent, nous savons que la progéniture du personnage d’Olivia Cooke est d’une grande importance et jouera un rôle vital dans la guerre civile. Des indications en avaient déjà été données lorsque Aemond a réclamé le dragon le plus puissant de tous, Vhagar.

Cependant, ceux qui ont lufeu et sang», le livre de George RR Martin sur lequel « House of the Dragon » est basé, a peut-être été interrogé sur le dernier enfant d’Alicent Hightower.

POURQUOI DARON TARGARYEN N’EST-IL PAS APPARU DANS « LA MAISON DU DRAGON » ?

Après huit épisodes, Daeron Targaryen n’est pas encore apparu dans « La Maison du Dragon » et n’a pas non plus été mentionnéc’est pourquoi de nombreux fans craignaient que cela signifierait qu’il a été coupé de la série. Cela aurait été une grave erreur, car il jouera un rôle très important dans les batailles de la Danse avec les dragons.

George RR Martin a décidé de lever les doutes et a précisé que Daeron Targaryen n’a pas été coupé du programme, mais est dans la ville d’Antigua. Dans une votre entrée de blogqu’il a publié le 11 octobre, a avoué que tout simplement «ils n’ont pas eu assez de temps pour y travailler cette saison”.

L’explication de l’auteur est logique, car d’après l’œuvre originale, Daeron a voyagé dès son plus jeune âge à Antigua, la ville dirigée par House Hightower.pour servir d’écuyer à son oncle, Ormund Hightower.

Illustrations de Daeron The Bold Targaryen de « House of the Dragon ». Il s’agit du quatrième enfant d’Alicent Hightower qui n’est pas encore apparu dans la série (Photo : Enife / Douglas Wheatley)

LA RELATION DE DAERON TARGARYEN AVEC LES ENFANTS DE RHAENYRA

Il est à noter que Daeron était le plus contemporain avec son neveux Velaryonsles enfants de Rhaenyra Targaryen, puisqu’elle est née quelques mois après Jacaerys.

Même si Viserys a essayé d’amener les enfants à s’entendreEn leur faisant partager une nourrice et en s’entraînant ensemble, l’inimitié entre leurs mères leur a également été transférée.