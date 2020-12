Qu’est-il arrivé à Claudette Ficik? Nouveaux détails sur une étudiante enceinte assassinée par son petit ami Jason Ragland

Nous voulons tous croire que nous pouvons faire confiance à la personne que nous voyons, mais trop souvent, cette personne se trouve être le premier suspect quand une personne est retrouvée morte ou disparue.

Et dans le cas de Claudette Ficik, une étudiante géorgienne de 19 ans qui a été tuée dans les années 90, c’est son petit ami qui était à blâmer.

De façon déchirante, Ficik a été retrouvée morte six semaines après sa disparition, et finalement, les enquêteurs ont retracé le crime jusqu’à l’homme avec lequel elle sortait à l’époque, Jason Ragland.

Alors, qu’est-il arrivé à Claudette Ficik?

Voici tout ce que vous devez savoir.

Claudette Ficik a disparu en 1994.

Après que Ficik ait quitté la Géorgie pour rendre visite à ses parents en Caroline du Sud, elle n’a jamais été revue et sa famille a lancé une recherche à grande échelle pour elle alors qu’elle n’était jamais arrivée chez eux comme prévu.

Deux jours plus tard, son camion a été retrouvé abandonné à Atlanta, mais le corps de Ficik n’a été retrouvé que six semaines après sa disparition.

Lorsque Ficik a été retrouvée, ils ont découvert qu’elle était enceinte de quatre mois.

Ficik a été retrouvée dans la rivière Oconee, où son corps avait été jeté.

Une ancre de bateau avait été attachée autour de son corps avec une corde en nylon pour s’assurer qu’elle coulerait au fond, et on a découvert qu’elle était enceinte.

Le petit ami de Ficik, Jason Ragland, a été immédiatement suspect mais il a nié être impliqué et a même réussi à passer un test polygraphique.

Lorsque la famille de Ficik a célébré et pleuré sa vie avec des funérailles, ils ne savaient toujours pas ce qui lui était exactement arrivé.

Plus tard, le petit ami de Ficik a avoué le meurtre.

À l’origine, Ragland a déclaré qu’il était censé se rendre en Caroline du Sud avec Ficik pour rencontrer ses parents depuis qu’elle était enceinte, mais a déclaré qu’il avait sauté le voyage parce qu’ils se disputaient.

Plus tard, il est apparu que l’ancre trouvée avec le corps de Ficik provenait de l’entreprise dans laquelle Ragland travaillait, et il a fini par avouer l’avoir tuée.

Le cas de Ragland et Ficik a été soumis à un grand jury.

Suite aux aveux de Ragland, l’affaire a été soumise à un grand jury.

Au début, il semblait qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour lier Ragland à l’affaire, mais les enquêteurs ont continué à faire pression pour des accusations plus graves contre lui compte tenu du fait que Ficik était enceinte au moment de sa mort.

Ragland purge actuellement une peine à perpétuité.

En fin de compte, Ragland a été condamné à la perpétuité au centre correctionnel de Burruss en Géorgie, où il se trouve encore aujourd’hui, plus de 20 ans plus tard.

Vous souhaitez en savoir plus? Le meurtre de Ficik a été présenté dans la série Investigation Discovery Trahi dans un épisode intitulé « Little Shop Of Horrors ».

Nicole Pomarico est un écrivain de divertissement et de style de vie dont le travail a été publié dans Cosmo, Us Weekly, Refinery29, etc.