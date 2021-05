Qu’est-il arrivé à Chris Pérez, le petit ami de Selena

Le service de streaming Netflix a créé la deuxième saison de Selena: la série et il a une fois de plus captivé des millions de fans latino-américains qui l’attendaient, qui ont laissé de belles réactions et des mèmes sur les réseaux sociaux. Là, nous continuons à voir sa vie de près et à nous rencontrer Chris Perez, joué par Jesse Posey, son dernier amour. Qu’es ce qu’il se passe avec lui?

Le synopsis officiel qui promet plus d’excitation se lit comme suit: «Après avoir lutté toute sa vie pour y parvenir, la célébrité semble enfin être proche de Selena. Cependant, elle devra apprendre à maintenir un équilibre entre sa relation avec sa famille, son amour et ses nouvelles entreprises, car elle devient l’artiste la plus. latina réussie de tous les temps « .

Selena et Christopher Gilber Pérez se sont rencontrés lorsqu’il a rejoint Los Dinos, à l’invitation d’AB Quintanilla, au début des années 90 et a commencé à collaborer avec des compositions et des paroles qui ont fait tomber l’artiste en amour. Dans la fiction, nous voyons les problèmes auxquels ils ont été confrontés jusqu’à ils se sont mariés secrètement en 1992, un mariage qui a duré trois ans pour le meurtre de la chanteuse aux mains de Yolanda Saldívar.

Après la mort de sa femme, Pérez a avoué qu’il avait arrêté de manger pendant des jours et s’était perdu dans la drogue et l’alcool se sentir coupable de ne pas l’avoir réclamé. En 2001, il s’est remarié, cette fois avec Vanessa Villanueva, avec qui il a eu deux enfants, Noah et Cassie, mais s’est séparé en 2008. Il a rejoint AB Quintanilla pour faire partie de Kumbia All-Starz, mais le groupe s’est séparé pour lancer son propre groupe appelé Projet Chris Perez.







Cette année, il a de nouveau parlé du meurtre de Selena et dit: « C’était traumatisant, c’était la chose la plus difficile que j’ai eu à traverser jusqu’à ce point. Son visage, son rire me manque toujours. Elle était juste une âme incroyable, un esprit incroyable. ». Là, il a également constaté que se prépare à revenir à la musique avec de nouveaux producteurs et écrivains.