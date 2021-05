Qu’est-il arrivé à Cash Gernon? Derniers détails sur le meurtre de 4 ans, la vidéo du suspect et les parents

Dans une histoire bizarre avec de nombreux rebondissements, un enfant de quatre ans a été retrouvé mort et ensanglanté au milieu d’une rue d’un quartier de Dallas le samedi 15 mai.

Plus tard dans la nuit, les autorités ont arrêté et inculpé un adolescent en lien avec la mort du garçon. Le suspect fait face à des accusations d’enlèvement, de vol et de meurtre. Les frais seront probablement revalorisés à la suite de la cause officielle du décès par les autorités.

Le frère jumeau du jeune garçon a d’abord été placé en garde à vue pour des raisons de sécurité. La communauté de Dallas et ses voisins, cependant, ressentent toujours la tristesse de la tragédie.

Qu’est-il arrivé à Cash Gernon? Détails sur les personnes arrêtées et inculpées du meurtre.

La mère de la victime l’a identifié comme étant Cash Gernon, selon ABC 8. L’enfant a été retrouvé mort au milieu d’une route avec de multiples blessures qui, selon le porte-parole de la police, Albert Martinez, semblaient être soutenues par une «arme tranchante».

La route est située dans le quartier de Mountain Creek à Dallas. Le corps de la victime a été retrouvé par un jogger à 7 heures du matin

« Nous sommes choqués, nous sommes très en colère contre ce qui est arrivé à ce petit enfant », a déclaré Martinez.

Les autorités ont arrêté Darriynn Brown, 18 ans, samedi soir et il a été incarcéré tôt dimanche dans la prison du comté de Dallas. Les autorités disent que Brown vivait à environ 800 mètres de l’endroit où l’enfant a été retrouvé.

La mère de la victime a également déclaré que Cash dormait dans sa chambre lorsque Brown est entré par effraction dans la maison et a enlevé le garçon. Elle dit que l’incident a été filmé grâce à des images de sécurité de la maison.

Le frère du garçon, Kamron Mori, a déclaré à ABC que « cela le montre entrer. Il l’a pris pendant qu’il dormait. Pendant qu’il dormait! Il l’a emmené hors de ma maison pendant qu’il dormait. »

À l’heure actuelle, la mère du garçon et les autorités ne savent toujours pas pourquoi Brown est entré par effraction dans cette maison, car il n’avait aucun lien connu avec la victime. Le suspect avait un moniteur de cheville sur sa jambe au moment de l’effraction, qui provient d’une autre accusation sans rapport avec lui.

Qui sont les vrais parents de Cash Gernon et où étaient-ils?

Mais la mère de la victime ne servait que de tutrice temporaire et Mori n’était pas du tout son véritable frère.

Selon une filiale locale d’ABC, le père biologique de Cash avait laissé le garçon et son frère avec la famille de Mori après que lui et la mère de Mori se soient séparés. Mori a dit que les garçons sont devenus comme des frères pour lui.

«C’était mon frère», a déclaré Mori à ABC. « Je m’en fiche si personne ne m’a dit qu’il ne l’était pas. Il l’était. »

La police de Dallas dit qu’une femme du nom de Melinda Seagroves est en fait la mère biologique de Cash Gernon. Apparemment, le père des garçons les avait emmenés de chez eux et Seagroves les cherchait depuis.

Un message Facebook présumé provenir du père du tuteur des garçons a éclairé la situation complexe.

Dans son message, il mentionne qu’un parent des enfants aurait abandonné les enfants, désignant probablement leur père qui les avait laissés avec la mère de Mori. Cela pourrait expliquer pourquoi le frère jumeau de la victime a été placé en garde à vue. Il allègue également que la victime a été violée avant sa mort.

Photo: Leesa Jones / Facebook

Quelle a été la réaction des voisins et de la communauté face à la tragédie?

Antwainese Square, une résidente du quartier, faisait du jogging vers 6 h 40 quand elle est tombée sur une silhouette au milieu de la route. La femme de 39 ans a déclaré qu’elle pensait que c’était un chien au début à cause des poils qu’elle pouvait voir, mais il lui est devenu clair que c’était un enfant en se rapprochant.

«C’est à ce moment-là que j’ai remarqué que le bébé avait des fourmis au bas de ses pieds, alors j’ai su qu’il était décédé à ce moment-là», a déclaré Square. «C’était déchirant parce que ce bébé ne pouvait pas avoir plus de 5 ans.»

Elle a décrit le garçon comme ayant du sang sur le visage et la moitié supérieure de son corps. Il a également été dit par le voisin et la police qu’il n’avait ni chaussures ni chemise.

«En tant que mère, c’est juste – ça me brise le cœur. Ça me brise le coeur. Et maintenant j’ai peur. Maintenant je suis paranoïaque. Parce que je ne sais pas ce qui s’est passé, je ne sais pas ce qui se passe », a déclaré Square. «Je veux dire simplement savoir que quelqu’un est capable de tuer un enfant, cela seul est juste troublant. Alors je prie pour que ce bébé reçoive justice.

Lila Gilbert, 18 ans, a déclaré que le quartier est généralement calme et a été choquée par la nouvelle d’un incident aussi horrible.

«C’est beaucoup à prendre», a déclaré Gilbert. «C’est tellement choquant pour moi que ce soit un enfant de 4 ans, le bébé de quelqu’un. Cela aurait pu être mon petit cousin ou mon petit frère ou quelque chose comme ça. C’est juste le fait qu’il est parti maintenant. C’est juste terrifiant.

Christine Villarreal, une voisine qui vit dans une rue loin de l’endroit où le corps a été retrouvé, a déclaré que la communauté avait peur et se demandait comment une telle chose pouvait arriver.

Que se passe-t-il ensuite pour le suspect et l’enquête?

Au fur et à mesure que de plus en plus de preuves sont rassemblées et inspectées, les charges pesant sur Brown sont susceptibles de changer et peuvent éventuellement être améliorées en fonction des preuves trouvées.

Brown est actuellement derrière les barreaux sur une caution de 750000 €, selon les registres de la prison.

« Grâce au travail acharné des hommes et des femmes du département de police de Dallas, ce criminel a été traduit en justice et cela n’aurait pas été possible sans l’équipe de réponse aux preuves du FBI de Dallas et l’aide du public », a déclaré le département de police.

Toute personne ayant des informations sur l’affaire peut appeler le 911 ou l’unité de police chargée de la maltraitance des enfants au 214-275-1300.

