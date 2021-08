Qu’est-il arrivé à Brendan Fraser? Détails des prétendues tâtonnements impliquant Philip Berk

« Pourquoi est-il arrivé à Brendan Fraser ? » et « Pourquoi Brendan Fraser ne joue plus? » étaient des questions que les fans de l’acteur se sont peut-être posées depuis son retrait des projecteurs au cours des années 2000 et 2010.

Mais ne vous étonnez plus, car Fraser fait un retour dans plusieurs films à venir et connaît un regain de soutien sur les réseaux sociaux.

La star de « George Of The Jungle » est devenue virale pour une vidéo émouvante dans laquelle il est visiblement ému par son nouveau soutien et son rôle à venir dans « Killers of the Flower Moon » de Martin Scorcese aux côtés de Robert DeNiro et Leonardo DiCaprio.

Mais en plus de célébrer le retour d’un grand acteur, il y a plus derrière l’amour de chacun pour Fraser.

Les fans se souviendront d’une interview déchirante de 2018 dans laquelle il affirmait qu’un incident de tâtonnement l’avait poussé à cesser de jouer.

Sa reprise de carrière instille l’espoir que dénoncer les agressions sexuelles peut être triomphant et guérissant.

Qu’est-il arrivé à Brendan Fraser?

L’acteur Brendan Fraser a accusé un ancien président de la Hollywood Foreign Press Association de l’avoir tripoté en 2003. L’homme de 52 ans a déclaré que l’une des raisons pour lesquelles il était resté à l’écart des projecteurs pendant tant d’années était l’incident présumé.

Brendan Fraser a accusé Philip Berk de l’avoir peloté.

Fraser prétend que c’est Philip Berk – le président de la HFPA à l’époque – qui l’a agressé.

L’acteur de « Journey To The Center Of The Earth » a déclaré qu’il quittait un déjeuner HFPA lorsque Berk l’a approché avec une poignée de main pour lui dire au revoir avant de le tripoter pendant l’événement bondé.

« Sa main gauche se tend, attrape ma joue a– et un de ses doigts me touche dans la souillure », a-t-il déclaré. « Et puis il commence à le déplacer. »

Berk avait précédemment affirmé dans ses mémoires qu’il avait pincé les fesses de Fraser en plaisantant.

Fraser, cependant, dit que l’incident l’a laissé submergé par « la panique et la peur ».

« Je me sentais mal », a-t-il déclaré. « Je me sentais comme un petit enfant. J’avais l’impression d’avoir une boule dans la gorge. Je pensais que j’allais pleurer. »

L’acteur a rapidement quitté la pièce et a raconté à sa femme de l’époque, Afton Smith, ce qui s’était passé. Fraser a déclaré qu’il s’était depuis blâmé pour l’incident.

Philip Berk nie les allégations tâtonnantes de Brendan Fraser.

Fraser a déclaré qu’il n’avait pas fait ces allégations auparavant parce qu’il craignait de nuire à sa carrière.

Plutôt que de parler, Fraser a demandé à Berk des excuses écrites. Berk a déclaré à GQ qu’il avait écrit à Fraser, mais que ses excuses n’admettaient aucun acte répréhensible. Il nie les allégations.

« Je suis devenu déprimé », a déclaré Fraser à propos des conséquences. « Je me blâmais et j’étais malheureux – parce que je disais ‘Ce n’est rien, ce type a tendu la main et il a ressenti une sensation.' » « Cet été s’est éternisé et je ne me souviens plus de ce sur quoi je suis allé travailler ensuite. » Les spéculations ont commencé à tourbillonner dans les années 2010 sur la carrière d’acteur de Fraser après qu’il n’ait pas joué dans le redémarrage de la triologie « The Mummy ».

Pourquoi Brendan Fraser a-t-il cessé d’agir ?

Fraser a déclaré que l’incident de tâtonnements présumé l’avait fait « battre en retraite » et l’avait amené à devenir « reclus », l’éloignant des projecteurs.

Il s’est demandé si la HFPA l’avait mis sur liste noire, mais Berk affirme que le déclin de carrière de Fraser n’était pas lié à l’associé.

Fraser a dit : « s’est flétri sur la vigne pour moi. Dans mon esprit, au moins, quelque chose m’avait été enlevé.

Fraser a déclaré qu’après l’incident, la HFPA l’avait rarement invité à revenir aux Golden Globes.

Philip Berk a fait l’objet d’une enquête de la HFPA.

Les allégations de Fraser ont fait l’objet d’une enquête, mais l’acteur a critiqué la conclusion de l’enquête.

« Bien qu’il ait été conclu que M. Berk avait touché M. Fraser de manière inappropriée, les preuves confirment qu’il s’agissait d’une blague et non d’une avance sexuelle », a conclu la HFPA.

« Je ne comprends pas la blague », a déclaré Fraser à GQ. « Je suis le seul à savoir où j’ai été touché sur mon corps. »

Berk a ensuite été évincé de la HFPA en 2021 pour avoir envoyé par courrier électronique un article à ses collègues qui décrivait Black Lives Matter comme un « mouvement de haine raciste ».

Alice Kelly est rédactrice en chef de l’actualité et du divertissement pour YourTango. Basée à Brooklyn, New York, son travail couvre tout ce qui concerne la justice sociale, la culture pop et l’intérêt humain. Suivre son Twitter pour plus.