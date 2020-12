Qu’est devenue l’équipe d’origine d’employés de Google?

Travailler pour une startup a ses risques, mais bien sûr, il a aussi ses récompenses. C’est le cas des co-fondateurs et premiers salariés de Google, qui après avoir rejoint l’entreprise entre 1998 et 1999 a contribué à transformer Google en le géant qu’il est aujourd’hui.

Très peu de ceux qui faisaient partie de cette équipe initiale continuent de travailler pour l’entreprise aujourd’hui. Ceux qui occupent des postes à haute responsabilité et ceux qui ne se sont pas convertis continuent à travailler dans de nombreux cas en tant que dirigeants d’autres grandes entreprises. Soyez au bon moment et au bon endroit (en plus de son talent individuel, bien sûr) cela a payé.

Des races disparates

Garder la trace de ces 21 premiers employés n’est pas du tout difficile, car ce début plus tard marqué leurs trajectoires à la fois dans Google lui-même et dans le reste des projets qu’ils ont fini par entreprendre.

En fait, dans ce groupe d’employés d’origine, il y a un peu de tout, de ceux qui ont réussi à rester dans l’entreprise toutes ces années – ce qui est significatif en soi, surtout pour les non-fondateurs – mais aussi ceux qui ont essayé d’entreprendre Seuls ou ceux qui ont pris leur retraite avec les gains de cette étape et se consacrent maintenant tout au plus à investir dans divers types d’entreprises.

Ceux qui ont suivi Google toutes ces années

Peu de gens sont restés dans l’entreprise depuis sa création, et parmi la liste de 21 employés seulement 6 sont restés dans l’équipe d’une entreprise qui a connu une croissance exceptionnelle. Ils sont maintenant des cadres supérieurs de diverses parties de Google / Alphabet.

Sergey Brin Comme son co-fondateur, Sergey Brin reste membre du conseil d’administration d’Alphabet et co-fondateur de Google. Il n’y a pas de profil disponible, et leur présence sur les réseaux sociaux est pratiquement nulle.

Comme son co-fondateur, Sergey Brin reste membre du conseil d’administration d’Alphabet et co-fondateur de Google. Il n’y a pas de profil disponible, et leur présence sur les réseaux sociaux est pratiquement nulle. Larry Page : Le co-fondateur de Google a également activement quitté son profil de PDG, et comme Brin continue d’occuper son poste de membre du conseil d’administration, mais est en arrière-plan depuis longtemps.

: Le co-fondateur de Google a également activement quitté son profil de PDG, et comme Brin continue d’occuper son poste de membre du conseil d’administration, mais est en arrière-plan depuis longtemps. Urs Hölzle– L’actuel responsable de l’infrastructure technique de Google (supervisant la conception et l’installation des serveurs, des réseaux et des centres de données) est dans l’entreprise depuis 1999, comme indiqué sur son profil LinkedIn ou dans son profil sur Research chez Google.

Salar Kamangar – Il travaille chez Google depuis 1999 et était PDG de YouTube jusqu’à ce que Susan Wojcicki lui succède à ce poste. Il est maintenant vice-président de YouTube et de la vidéo.

– Il travaille chez Google depuis 1999 et était PDG de YouTube jusqu’à ce que Susan Wojcicki lui succède à ce poste. Il est maintenant vice-président de YouTube et de la vidéo. Joan Braddi – Elle a rejoint la société en 1999 et est toujours chez Google, où elle est actuellement vice-présidente de la division Partenariats produits.

– Elle a rejoint la société en 1999 et est toujours chez Google, où elle est actuellement vice-présidente de la division Partenariats produits. Susan Wojcicki– Travaille avec Google depuis avril 1999 et travaille pour l’entreprise en tant que PDG de YouTube depuis début 2014.

D’autres ont fait le saut vers les grandes entreprises et initiatives

L’expérience chez Google a aidé certains des premiers employés sauter à des postes de plus grande responsabilité que celle qu’ils occupaient dans cette entreprise dans d’autres grandes entreprises du domaine technologique.

Craig Silverstein – Le premier employé de Google a rejoint l’entreprise en 1998 et a continué jusqu’en 2012. Il est parti pour rejoindre le projet éducatif Khan Academy en tant que «Dean of Infrastructure». Il ne maintient pas de profils sur les réseaux sociaux, mais il est actif sur GitHub.

– Le premier employé de Google a rejoint l’entreprise en 1998 et a continué jusqu’en 2012. Il est parti pour rejoindre le projet éducatif Khan Academy en tant que «Dean of Infrastructure». Il ne maintient pas de profils sur les réseaux sociaux, mais il est actif sur GitHub. Omid Kordestani– Il a travaillé pour Google pendant 16 ans, de janvier 1999 à août 2015, avant de rejoindre Twitter en tant que PDG. Je n’ai pas beaucoup posté là-bas, mais dernièrement semble plus actif.

Chambres Rachael – Il a quitté son poste chez Netscape pour rejoindre Google en mai 1999, mais a quitté l’entreprise plus tôt, car il quittait l’entreprise en octobre 2000. Elle est actuellement directrice de la planification et de la stratégie chez Cisco.

– Il a quitté son poste chez Netscape pour rejoindre Google en mai 1999, mais a quitté l’entreprise plus tôt, car il quittait l’entreprise en octobre 2000. Elle est actuellement directrice de la planification et de la stratégie chez Cisco. Marissa Mayer: Il a travaillé chez Google de juin 1999 à juillet 2012, date à laquelle il est devenu PDG de Yahoo !, une société qu’il a quittée en juin 2017 – son profil n’est pas entièrement à jour – après une direction très critiquée. Son nouveau projet est Sunshine (anciennement Lumi Labs), une société visant à développer un système pour mieux organiser les contacts à notre agenda grâce à l’intelligence artificielle.

Des ingénieurs aux capital-risqueurs

Trois de ces employés d’origine ont décidé de tirer parti de leur expérience sur Google – et probablement son revenu de millionnaire au cours de ces années – pour rejoindre des sociétés de capital-risque.

Cairns de Heather– Elle a travaillé chez Google de 1998 à 2005 et a été la première directrice des ressources humaines de l’entreprise, embauchant les 200 premiers employés de l’entreprise. Elle est actuellement une société de capital-risque et est présente sur LinkedIn.

Georges harik – Cet ingénieur logiciel faisait partie du comité de recrutement des ingénieurs de Google et a travaillé dans l’entreprise jusqu’en 2005. Il a travaillé sur divers produits et services de l’entreprise (Gmail, Google Talk, Picasa, Adsense) et est aujourd’hui le fondateur de imo.im et investisseur en capital-risque.

– Cet ingénieur logiciel faisait partie du comité de recrutement des ingénieurs de Google et a travaillé dans l’entreprise jusqu’en 2005. Il a travaillé sur divers produits et services de l’entreprise (Gmail, Google Talk, Picasa, Adsense) et est aujourd’hui le fondateur de imo.im et investisseur en capital-risque. Steve SchimmelIl a rejoint Google en 1999 pour s’occuper du développement commercial, et y a travaillé jusqu’en 2004. Il est actuellement «temporairement à la retraite» et sa page LinkedIn est obsolète, mais il est capital-risqueur dans diverses startups. Avoir un compte pratiquement inactif Sur Twitter.

Entrepreneurs moins connus

D’autres salariés ont eu des trajectoires inégales, rejoignant des projets divers, fondant de nouvelles entreprises plus ou moins connues et même « disparaissant littéralement de la carte«Certains ne maintiennent aucune activité liée au domaine technologique et, ironiquement, même le moteur de recherche Google ne donne pas trop d’indices sur leurs activités actuelles.

Ray Sidney – Il a travaillé chez Google de janvier 1999 à mars 2003, et a quitté l’entreprise 18 mois avant le rachat, ce qui lui a permis de devenir millionnaire. Dans son profil LinkedIn, il indique qu’il est propriétaire de Big George Ventures, une entreprise dédiée au développement de l’habitat durable.

– Il a travaillé chez Google de janvier 1999 à mars 2003, et a quitté l’entreprise 18 mois avant le rachat, ce qui lui a permis de devenir millionnaire. Dans son profil LinkedIn, il indique qu’il est propriétaire de Big George Ventures, une entreprise dédiée au développement de l’habitat durable. Harry cheung: Cet ingénieur a commencé chez Google en janvier 1999 et a quitté l’entreprise en décembre 2004. Il était l’un des responsables du moteur d’exploration qui alimentait le moteur de recherche Google, et comme son profil LinkedIn l’indique, il est fondateur et membre du conseil d’administration de la société Roostify. A un profil Sur Twitter.

Amit Patel : Il était l’un des responsables du slogan « Don’t be evil » et travaillait chez Google depuis 1999, même si on ne sait pas exactement quand il a quitté l’entreprise. Il travaille actuellement chez Surfire Offices, une entreprise qui propose des espaces de coworking.

: Il était l’un des responsables du slogan « Don’t be evil » et travaillait chez Google depuis 1999, même si on ne sait pas exactement quand il a quitté l’entreprise. Il travaille actuellement chez Surfire Offices, une entreprise qui propose des espaces de coworking. Chris Skarakis – Il a travaillé chez Google de mai 1999 à 2005, est actuellement le fondateur de Blip.fm et est impliqué dans d’autres projets liés à la musique et aux enfants.

– Il a travaillé chez Google de mai 1999 à 2005, est actuellement le fondateur de Blip.fm et est impliqué dans d’autres projets liés à la musique et aux enfants. Gérald Aigner Il a rejoint Google en 1999 et l’a quitté en 2006, et son profil LinkedIn indique qu’il est un « professionnel Internet indépendant » qui semble être consultant pour des entreprises comme Maxeler Technologies.

Il a rejoint Google en 1999 et l’a quitté en 2006, et son profil LinkedIn indique qu’il est un « professionnel Internet indépendant » qui semble être consultant pour des entreprises comme Maxeler Technologies. Jim Reese : Il a travaillé de 1999 à 2005 dans l’entreprise et, comme indiqué sur LinkedIn, est membre du conseil d’administration du département d’informatique biomédicale de l’Université médicale de Harvard.

: Il a travaillé de 1999 à 2005 dans l’entreprise et, comme indiqué sur LinkedIn, est membre du conseil d’administration du département d’informatique biomédicale de l’Université médicale de Harvard. Larry Schwimmer – L’un des premiers ingénieurs logiciels de Google (responsable de Google Snippets), il a travaillé dans l’entreprise de 1999 à (au moins) 2005. Schwimmer n’a pas de profil public et on ne sait pas dans quel projet ou travail il est actuellement engagé.

– L’un des premiers ingénieurs logiciels de Google (responsable de Google Snippets), il a travaillé dans l’entreprise de 1999 à (au moins) 2005. Schwimmer n’a pas de profil public et on ne sait pas dans quel projet ou travail il est actuellement engagé. Kendra DiGirolamo: Il a rejoint Google en juin 1999 mais est parti prématurément: en mai 2001, il est parti, et selon son profil LinkedIn, il travaille en tant qu’analyste de systèmes d’entreprise chez Driscoll’s.