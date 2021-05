Qu’est-ce qu’une thérapie culturellement compétente? Voici pourquoi c’est plus important que jamais

Le jour de la fusillade à Atlanta, j’étais secoué.

Comme à peu près tout le monde, ma propre santé mentale pendant la pandémie avait souffert avant les attaques du 16 mars dans trois spas différents. Bien que généralement identifiée comme métisse, la partie japonaise de moi a été stupéfaite par les fusillades qui ont fait huit morts, dont six femmes asiatiques.

En tant que journaliste qui lit et écrit constamment sur des atrocités horribles, la dernière décennie de couverture médiatique a été un peu traumatisante. Au fur et à mesure que la pandémie avançait, je trouvais de plus en plus difficile de sortir du lit et d’aller travailler – après tout, ce qui m’attendait était un changement plein de couverture plus étendue des coronavirus, des manifestations contre la violence policière ou peut-être une autre attaque contre un aîné asiatique.

Les fusillades à Atlanta se sont avérées être la dernière goutte pour moi. Je devais obtenir de l’aide et discuter avec quelqu’un.

Dans l’un des groupes Facebook d’Asie et d’Amérique où je fais partie, un collègue a suggéré de trouver un thérapeute «culturellement compétent». Bien que la phrase était nouvelle pour moi à l’époque, la pensée derrière elle a immédiatement cliqué. J’ai repensé aux thérapeutes bien intentionnés qui, selon moi, ne me comprenaient pas complètement – qui ne pouvaient pas comprendre certaines parties de ce dont je parlais sans beaucoup d’explications, ce qui prenait toujours du temps et certaines de ces précieuses, minutes coûteuses.

J’ai trouvé un nouveau thérapeute, qui est également multiracial, sur une recommandation de ce groupe et je n’ai jamais regardé en arrière.

Mai est le mois des îles du Pacifique américano-asiatique, mais aussi le mois de la sensibilisation à la santé mentale. Si vous avez envie d’essayer une thérapie, c’est le moment idéal.

Le défi et l’importance de trouver des soins culturellement compétents

Jenny Wang, une psychologue américaine d’origine asiatique qui dirige également le compte Instagram populaire @asiansformentalhealth, a déclaré AUJOURD’HUI qu’à l’université, elle avait réalisé que le domaine de la santé mentale était principalement blanc.

«Pourquoi ne voyons-nous pas plus de personnes de couleur travailler avec ces communautés?» elle se souvient avoir demandé pendant sa formation universitaire. «Il y a toujours eu cette question du genre, de la culture, de l’identité, de l’identité raciale (qui) était presque comme une réflexion après coup. C’est quelque chose que l’on nous a appris que nous devrions valoriser, mais on ne nous a jamais vraiment appris comment s’y prendre.

Elle a ajouté que maintenant, en tant qu’Américaine d’origine asiatique dans le domaine de la santé mentale, elle constate que de nombreux autres membres de sa communauté vivent des événements et des traumatismes non traités.

« Vous savez, une grande partie de l’expérience des Américano-asiatiques est: » Ne parlons pas de ça « , dit-elle. «C’était ‘Ne parlons pas de la douleur, ne parlons pas de la lutte.’ Et donc, nous avons en grande partie des expériences qui ne sont pas traitées, qui ne relèvent pas de notre conscience consciente.

«Souvent, cela permet à cette personne, dans un sens, de donner un sens à son expérience, même par l’acte de verbaliser et de nommer… étant asiatique tout en étant américaine, elle peut – parfois – avoir l’impression que l’identité est fracturée en parties », a-t-elle expliqué.

En grandissant, Harry Dixon n’était pas étranger à ce genre d’idéologies conflictuelles. Maintenant un conseiller clinique professionnel agréé basé à San Diego qui s’identifie comme gay et multiracial, il a déclaré AUJOURD’HUI que grandir dans un «foyer coréen très traditionnel» avait été difficile pour sa santé mentale.

«Mes parents n’acceptaient pas ou ne toléraient pas les points de vue sur la santé mentale», a-t-il déclaré. À l’université, il a commencé à suivre une thérapie mais ne s’est toujours jamais senti pleinement compris par son thérapeute hétéro, blanc et chrétien.

À l’époque, il avait travaillé pour devenir médecin, mais il a changé de cap vers ce qu’il considère comme sa vocation de vie.

«Je me disais: ‘Je veux toujours aider les gens, mais je ne veux pas l’être, je ne veux pas être médecin… Je ne veux pas juste passer 15 minutes…. Je voulais en fait m’asseoir et apprendre à connaître leurs histoires », a-t-il expliqué. «Je ne veux pas qu’un autre gay asiatique se sente seul avec sa santé mentale, se débat avec sa sexualité et doit vraiment lutter avec un autre thérapeute bien intentionné, mais il y a certainement des blocages et donc je voulais être être cette personne que j’ai eu du mal à trouver – et j’ai encore du mal à trouver un thérapeute qui me ressemble.

C’est un problème dont Melody Li, thérapeute à Austin, au Texas, était également très consciente.

Li a dit AUJOURD’HUI qu’elle reconnaissait que son domaine était «majoritairement blanc et assez hétéro-centrique», alors elle a commencé à construire une communauté à Austin pour les thérapeutes queer de la couleur.

Au fur et à mesure que de plus en plus de gens ont entendu parler de leur groupe, elle a lancé inclusivetherapists.com, qui est un répertoire de thérapeutes avec toutes sortes de parcours et d’identités.

«Le but est vraiment de faire en sorte qu’il soit plus simple et plus sûr pour les personnes ayant des identités marginalisées de trouver un thérapeute qui les obtienne», a-t-elle expliqué. «(Les clients) ont eu beaucoup de mal à trouver un thérapeute orienté vers la justice sociale (et) sensible à la culture, et je me suis dit: ‘Cela ne devrait pas être si difficile.’

Wang, qui aide également à maintenir un répertoire gratuit des thérapeutes asiatiques au sein du Collectif asiatique pour la santé mentale, dit qu’elle a constaté une forte augmentation du nombre de personnes cherchant une thérapie pendant la pandémie.

«De nombreuses questions ont surgi sur l’identité raciale ou ethnique», a-t-elle résumé. «Je pense que beaucoup de gens se demandent, comme:« Qu’est-ce que cela signifie d’être asiatique américain? Je ne suis même pas vraiment sûr. Certaines personnes diront: ‘J’ai passé une grande partie de ma vie à penser que je voulais être blanche, n’est-ce pas, et maintenant j’ai réalisé que je ne voulais peut-être pas faire ça, mais qu’est-ce que cela signifie réellement pour l’avenir?’ ‘

Wang fait référence à ce que l’on appelle dans le discours thérapeutique une «réaction de traumatisme». Lorsque des personnes ont immigré aux États-Unis et ont été victimes de racisme – en particulier, dans ce cas, de nombreux Asiatiques, bien que d’autres minorités aient connu des cas similaires – l’idée était d’essayer de s’assimiler pour s’intégrer et éviter de nouvelles attaques. L’idée des Américains d’origine asiatique en tant que «minorité modèle» en découle quelque peu, a ajouté Wang, bien que les plus jeunes membres de la diaspora semblent s’éloigner de cette mentalité.

«Je pense qu’il y a certainement un mouvement vers la façon dont nous pouvons nous éloigner de la mentalité de minorité modèle? Comment pouvons-nous nous éloigner peut-être des réactions traumatisantes du racisme et nous diriger vers un endroit où nous avons réellement l’impression de pouvoir parler et de le faire en toute sécurité? » elle a dit. «Je pense que beaucoup des premières générations d’immigrants n’avaient pas la langue, les connaissances et les protections juridiques pour pouvoir s’exprimer et ne pas avoir de conséquences très graves.»

«Et donc je pense que cette génération du millénaire et au-delà, ils se rendent compte que nous ne pouvons pas nous cacher sous l’ombre de la minorité modèle, ou de l’invisibilité», a-t-elle déclaré.