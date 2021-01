Qu’est-ce qu’une super lune?

Une super lune se produit lorsque la pleine lune coïncide avec l’approche la plus proche de la lune de la Terre sur son orbite. Les supermoons font apparaître la lune un peu plus brillante et plus proche que la normale, bien que la différence soit difficile à repérer à l’œil nu.

Selon Fred Espanak, expert en éclipse et astrophysicien retraité de la NASA, il y aura quatre supermoons en 2021, en mars, avril, mai et juin. L’Almanach du fermier n’en énumère que deux, en avril et mai, mais la définition d’Espanak d’une supermoon comme une pleine lune à moins de 90% de son approche la plus proche de la Terre nous en donne quatre à voir cette année.

La super lune la plus proche de cette année se lèvera le 26 mai 2021. Cette pleine lune est souvent qualifiée de «lune fleurie», bien qu’elle ait des surnoms différents selon les cultures. La pleine lune des fleurs de l’année dernière a illuminé le ciel printanier et a fourni de nombreuses opportunités aux photographes.

Voir la pleine floraison de la lune de l’année dernière en photos

Le terme «supermoon» n’a été utilisé que dans les 40 dernières années, mais il a reçu beaucoup d’attention à la fin de 2016 lorsque trois supermoons se sont produites d’affilée. La supermoon de novembre 2016 était également la supermoon la plus proche en 69 ans, bien qu’une supermoon plus proche se lèvera dans les années 2030.

Secrets de la supermoon: 7 faits surprenants sur la grande lune

Comment se passe une super lune

L’orbite de la lune autour de la Terre n’est pas un cercle parfait. Il a une distance moyenne de 382 900 km de la Terre, mais son apogée et son périgée – les approches les plus proches et les plus éloignées de la Terre – changent chaque mois lunaire.

« La principale raison pour laquelle l’orbite de la lune n’est pas un cercle parfait est qu’il y a beaucoup de forces de marée ou gravitationnelles qui tirent sur la lune », a déclaré Noah Petro de la NASA, scientifique adjoint de la mission Lunar Reconnaissance Orbiter, dans une interview de 45secondes.fr en 2016.

Il a ajouté que les différentes gravités de la Terre, du soleil et des planètes ont toutes un effet sur l’orbite de la lune. « Vous avez toutes ces différentes forces gravitationnelles qui tirent et poussent sur la lune, ce qui nous donne l’occasion d’avoir ces passes proches. »

La lune, ou supermoon, est vue alors qu’elle se couche au-dessus du mémorial Martin Luther King Jr., lundi 14 novembre 2016 à Washington. (Crédit d’image: NASA / Aubrey Gemignani)

Une supermoon a besoin de deux ingrédients clés pour se produire. La lune doit être à son approche la plus proche, ou périgée, de la Terre sur son orbite de 27 jours. La lune doit également être en pleine phase, ce qui se produit tous les 29,5 jours lorsque le soleil illumine complètement la lune. Les supermoons n’arrivent que quelques fois par an (au plus) parce que l’orbite de la lune change d’orientation tandis que la Terre tourne autour du soleil – c’est pourquoi vous ne voyez pas de supermoon tous les mois.

La lune apparaîtra jusqu’à 30% plus brillante et 14% plus grande que d’habitude, mais il est très difficile de repérer la différence à l’œil nu. «Ce n’est pas suffisant pour le remarquer à moins que vous ne soyez un observateur de la lune très prudent», a déclaré Alan MacRobert, rédacteur en chef du magazine Sky & Telescope, dans un communiqué de 2016.

La super lune peut cependant vous paraître particulièrement grande si elle est très proche de l’horizon. Mais cela n’a rien à voir avec l’astronomie et tout à voir avec le fonctionnement du cerveau humain. Cet effet est appelé «l’illusion de la lune» et peut provenir d’au moins deux choses différentes. Les scientifiques suggèrent que peut-être le cerveau compare la lune à des bâtiments ou des objets voisins, ou peut-être que notre cerveau est simplement câblé pour traiter les choses à l’horizon comme plus grandes que les choses dans le ciel.

Origines astrologiques

Le terme «supermoon» n’est pas originaire de l’astronomie, mais de l’astrologie – une tradition pseudoscientifique qui étudie les mouvements des objets célestes pour faire des prédictions sur le comportement et les événements humains. Le terme a été mentionné pour la première fois dans un article de 1979 pour le magazine Dell Horoscope par Richard Nolle, selon Astronomy.com. Nolle a défini une supermoon comme « une nouvelle ou pleine lune qui se produit avec la lune à ou près (à moins de 90 pour cent de) son approche la plus proche de la Terre dans une orbite donnée », sans expliquer où il a obtenu le chiffre de 90 pour cent.

Mais ce n’est que ces dernières années que le terme a reçu plus d’attention. Une recherche sur Google Trends révèle qu’à partir de 2004, le mot «supermoon» n’a pas été souvent utilisé avant au moins 2011. L’intérêt pour la supermoon a atteint un sommet en novembre 2016, lorsque la Terre a connu la plus grande supermoon en 69 ans. En outre, le terme semble être plus populaire dans certaines régions du monde – principalement en Asie du Sud-Est et en Amérique du Nord – avec un intérêt moindre pour des endroits comme l’Europe ou l’Inde.

Impressionnante photo de la super lune. (Crédit d’image: Linda Shafer)

Des termes astronomiques récents tels que « supermoon » ou « lune noire » (la deuxième nouvelle lune en un mois) pourraient créer une perception de « faux événements » parmi le public, a déclaré l’astronome de l’Observatoire de Cincinatti Dean Regas à 45secondes.fr en 2016. Mais Regas , qui co-anime également le programme PBS « Star Gazers », a déclaré que le terme « supermoon » est un excellent terme de sensibilisation du public pour l’astronomie qui pourrait avoir d’autres avantages au-delà de l’événement lui-même.

« C’est un excellent moyen de susciter l’intérêt du public », a-t-il déclaré à propos de la super lune. « C’est quelque chose auquel ils peuvent s’identifier et ils peuvent sortir et voir. »

La photographie de supermoon est très populaire, mais la lune ne ressemble pas exactement à ça en personne. Les techniques de photographie peuvent exagérer la taille de la lune sur l’image.

Supermoons notables

Du 20 au 21 janvier 2019, la super lune a coïncidé avec une éclipse lunaire. Les éclipses lunaires se produisent lorsque la Terre est exactement entre le soleil et la lune. La lune brille en rouge brun car la seule lumière qu’elle reçoit est réfléchie par la Terre.

La fin de 2016 a vu trois supermoons d’affilée en octobre, novembre et décembre. Mais c’est celle du 14 novembre qui a attiré le plus d’attention car c’était la supermoon la plus proche de mémoire récente. Le périgée de la lune était à 221524 miles (356508 kilomètres) de la Terre, ce qui en fait la pleine lune la plus proche de la Terre en 69 ans – en particulier depuis la super lune du 26 janvier 1948.

Une pleine lune encore plus rapprochée eut lieu en janvier 1912; elle était environ 100 kilomètres plus proche de la Terre qu’en novembre 2016. Mais les observateurs du ciel qui sont autour de novembre 2034 recevront un traitement spécial, car cette lune sera encore plus proche que les lunes de 1912 et 2016.