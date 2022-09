Qu’est-ce qu’un malware SharkBot et comment s’en protéger ?

07 septembre 2022 13:43:36 IST

Aujourd’hui, de plus en plus de personnes utilisent leur smartphone pour effectuer régulièrement des transactions financières. C’est l’une des raisons pour lesquelles les logiciels malveillants ciblant les smartphones et les appareils mobiles sont de plus en plus courants.

Bien que la plupart soient détectés avant de pouvoir causer des dommages sérieux, certains logiciels malveillants sont suffisamment sophistiqués pour rester en circulation suffisamment longtemps pour causer des dommages. Le malware SharkBot en est un exemple.

Qu’est-ce qu’un logiciel malveillant SharkBot ?

Découvert pour la première fois en 2021, le malware SharkBot est un cheval de Troie, c’est-à-dire qu’il se déguise en une application ou un logiciel légitime qui permet ensuite au malware d’infecter un appareil. Il a été découvert que le logiciel malveillant ciblait les applications cryptographiques, en particulier les applications appartenant aux échanges de crypto-monnaie et aux services de trading.

Le logiciel malveillant serait capable de voler le mot de passe et d’autres détails lorsque les gens se connecteraient à des applications de crypto-monnaie et bancaires légitimes, permettant aux pirates de retirer ou d’arnaquer les gens de tout leur argent. Le logiciel malveillant parviendrait même à voler la clé d’authentification à deux facteurs sur les applications qu’il ciblait et aurait téléchargé plus de 100 000 fois. Alors que les applications et logiciels infectés ont été bannis par Google de son PlayStore, les experts ont noté que les cas de logiciels malveillants ont de nouveau augmenté.

Comment s’en protéger ?

La meilleure façon de vous protéger contre les logiciels malveillants est de vous assurer que vous ne téléchargez que des applications et des logiciels de développeurs de confiance. Bien que l’application SharkBot puisse « voler » une clé 2FA sur votre téléphone, il est toujours important d’activer l’authentification à deux facteurs car cela rend le travail plus difficile pour les pirates. Garder un œil sur vos finances. Noter toute transaction et activité étranges est l’une des façons dont vous pouvez prendre conscience de la présence de ce logiciel malveillant sur votre téléphone.

Assurez-vous également que vos appareils exécutent toujours les dernières mises à jour logicielles, car ces mises à jour contiennent souvent des mesures de sécurité qui aident à renforcer les vulnérabilités précédentes que les pirates auraient pu utiliser.

