Qu’est-ce qu’un bouffi ou ballonné dans l’épisode 5 de The Last of Us ?

Le cinquième épisode de Le dernier d’entre nous a été créée ce vendredi et un nouveau personnage est apparu : les bouffis.

© HBOMaxUn ballonnement est apparu dans l’épisode 5 de The Last of Us

Parce que dimanche le super Bowl (bien qu’il n’ait pas été confirmé que c’est à cause de cela) chapitre 5 de Le dernier d’entre nous à ce vendredi et On vous explique ce qu’est un ballonnement ou ballonnement qui apparaît dans l’épisode.

A partir de maintenant, nous prévenons qu’il y aura plusieurs spoilers d’icidonc si vous n’avez pas vu le chapitre, vous pouvez revenir plus tard.

Commençons par nous rappeler que la fin du quatrième épisode montre Ellie et Joel capturés par Henry et son accompagnateur, Sam, qui sont recherchés par le groupe de citoyens qui contrôlent Kansas City. Dans ce même épisode, Kathleen, la dirigeante de la communauté décide d’omettre quelque chose aux citoyens : que il y a un champignon géant qui brise l’asphalte.

Au fur et à mesure que le chapitre avance et nous raconte l’histoire d’Henry et Sam, quelque chose d’autre est sur le point de surprendre la communauté, car tandis qu’Ellie et Sam cherchent leur chemin face à la menace de Kathleen et qu’elle pointe une arme sur Henry, le sol d’un immeuble commence à s’effondrer et du trou qui reste ne sort rien d’autre qu’une horde d’infectésprêt à achever Kathleen et le reste des citoyens qui ont pris le contrôle de Kansas City.

+ Quel est le géant infecté qui apparaît dans le cinquième épisode de The Last of Us ?

À la surprise du peuple, un géant infecté apparaît que il est gonflé et malgré les multiples coups il semble impossible de le tuermême arrache la tête d’un des hommes les plus fortsà Perry, comme s’il s’agissait d’une simple poupée.

Dans les jeux vidéo, on explique que l’enflure est l’une des dernières étapes de l’infection pour les personnes souffrant de cordyceps. Contrairement aux « clickers », où le champignon ne couvre que leur tête (comme on l’a vu dans l’épisode où Tess meurt), le gonflé couvre tout leur corps.

Bouffis, comme le géant infecté dans Le dernier d’entre nousils ont des sacs de pus explosifs, ce qui, ajouté à leur énorme force, les rend extrêmement dangereux. Son corps est tel qu’ils ne peuvent pas être enlevés en toute sécurité avec un rasoir, mais doivent être faits avec des armes à feu, telles que des grenades.

Bien que les fans semblent indestructibles, il s’avère être le héros de nos petits protagonistes, car grâce à lui et à la horde d’infectés ils parviennent à s’échapper pour nous offrir un sixième chapitre.

