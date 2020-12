Qu’est-ce qu’un avant-poste solitaire? Un jeu dans le style de Stardew Valley, mais sur Mars

Un avant-poste solitaire est un titre indépendant à venir des studios Aurorian, maintenant disponible dans la liste de souhaits sur Vapeur. Après une campagne Kickstarter réussie, One Lonely Outpost sortira sur à peu près toutes les principales plates-formes à un moment donné, y compris PC, Nintendo Commutateur, Xbox, et PlayStation.

Alors c’est quoi? Clairement inspiré par Stardew Valley en matière de mécanique et de style artistique, OLO n’est pas le premier jeu indépendant à suivre une voie de conception similaire. En quoi le jeu diffère-t-il? Eh bien, il se déroule sur une planète extraterrestre (essentiellement, Mars), et cela offre une toute nouvelle approche de la mécanique et du contenu.

#ICYMI Hier, nous avons annoncé notre page Steam où vous pouvez désormais aller à la wishlist du jeu! Nous avons également annoncé officiellement #multiplayer sera inclus au lancement! Jouez avec jusqu’à 3 autres amis!

Liste de souhaits maintenant! https://t.co/dRusUe6uj1#indiedevhour | #indiegame | #indiedev pic.twitter.com/VXuSfYCuQR – Un avant-poste solitaire 🚀🌱🍅 (@ 1LonelyOutpost) 16 décembre 2020

Je suis le jeu depuis quelques mois maintenant, mais il est en développement depuis trois ans. Les développeurs ont une bonne façon de faire référence au message et au but du jeu – il mène essentiellement une guerre contre la solitude, et vous pouvez créer une communauté sur cette planète stérile avec jusqu’à trois amis au lancement.

Pour distinguer One Lonely Outpost de ses concurrents – dont certains suivent des mécanismes de jeu et un style artistique similaires – le jeu emprunte une route sauvage à travers des cultures génétiquement modifiées et des vaches robotiques.

Vous pouvez opter pour cette approche futuriste de la culture des cultures ou vous pouvez suivre la voie des récoltes 100% naturelles. Les deux ont des rebondissements et des avantages intéressants qui affecteront votre jeu.

Comme je l’ai déjà mentionné, le jeu vise à permettre au joueur de créer une communauté, et c’est la récompense de voir votre Outpost grandir qui donnera le meilleur sentiment de progression.

Il existe une variété de personnages différents, chacun avec sa propre histoire et son propre rôle sur votre avant-poste. Il y a des ingénieurs et des marchands, des spécialistes des animaux et même un espion d’entreprise à la retraite.

Comme Stardew Valley, le jeu ne concerne pas seulement l’agriculture et la construction d’une nouvelle maison. La plongée dans les donjons est un aspect crucial de ce genre de jeu et One Lonely Outpost offre. Il y a quelques donjons mystérieux à explorer sur la planète autrement abandonnée.

Au-delà de l’exploration et de l’agriculture, OLO propose également quelques mini-jeux (y compris la pêche, bien sûr) et un style artistique charmant. C’est coloré et un peu farfelu parce que c’est de l’espace après tout.

Cet échantillon d’une partie de la musique du jeu vous donne une bonne idée de l’atmosphère dans laquelle les Auroriens vont.