Qu’est-ce qu’il y a la télé ce soir? Programme TV du mardi 20 avril

S’il y a une chose qui nous a empêchés de passer à travers le verrouillage, c’est une bonne partie de la télévision. Voici notre guide de tout ce qui est nouveau et remarquable à la télévision au Royaume-Uni ce soir.

Glow Up: la prochaine star du maquillage britannique, BBC iPlayer à 19h et BBC One à 22h45





BBC Glow Up series 3 avril 2021 Maya Jama





La série 3 Glow Up de BBC Three est diffusée ce soir. La dame qui a fait ‘ding-dong!’ Une chose, Val Garland est de retour avec son acolyte, Dominic Skinner, alors qu’ils ont lancé à dix nouveaux concurrents une série de défis de maquillage. Maya Jama succède à Stacey Dooley en tant que présentatrice de l’émission à succès.

Maquillage: une histoire glamour, BBC Two à 21h



Si Glow Up n’est pas une solution suffisante pour vous, il existe une toute nouvelle série sur BBC Two qui examine comment le maquillage a évolué au fil du temps. La maquilleuse Lisa Eldridge présente le spectacle alors qu’elle dévoile les looks beauté de trois moments emblématiques de l’histoire britannique. Le premier épisode se penche sur la beauté des hauts Géorgiens.

Tout ce qui brille: la prochaine star britannique de la joaillerie, BBC Two à 20h



Katherine Ryan anime le spectacle où les créateurs de bijoux talentueux et prometteurs s’affrontent et prouvent qu’ils sont la prochaine grande sensation de création de bijoux. Situé dans un atelier spécialement construit dans le quartier historique de la bijouterie de Birmingham, le défi de cette semaine est de fabriquer un collier en chaîne et une broche chérie. Le premier épisode, diffusé la semaine dernière, est disponible sur iPlayer.

The Syndicate, BBC One à 21h



Neil Morrissey, Joe Sugg, Taj Atwal, Katherine Rose Morley et Kym Marsh sont les vedettes de la dernière série de The Syndicate. La BBC a déclaré aux téléspectateurs « qu’une arrivée inattendue à Monaco menace de faire dérailler les plans du syndicat pour récupérer leur billet. Pendant ce temps, Frank est secoué lorsqu’il est confronté à un enquêteur officiel ».

Snackmasters: Shreddies, Channel 4 à 21h



Fred Sirieix met au défi deux chefs de reproduire les populaires Shreddies aux céréales pour petit-déjeuner dans le spectacle où les chefs étoilés Michelin ont du mal à préparer les collations et les fast-foods préférés du pays. Dans les défis précédents, Daniel Clifford et Claude Bosi n’avaient pas réussi à remporter un trophée Snackmasters – Clifford avec son KitKat et Bosi avec son Burger King « Whopper ». Vont-ils bien faire les choses cette semaine?

Doctors Of War: Sauver des vies, Canal 5 à 22h

Doctors of War: Saving Lives ‘Crédit: Channel 5



Documentaire de long métrage qui offre un aperçu unique de l’un des plus grands camps de réfugiés du monde à travers les yeux du chirurgien britannique, John Buckels, et d’une équipe de médecins internationaux et locaux. Le Soudan du Sud est déchiré par la guerre depuis plus d’une décennie et les téléspectateurs regardent les médecins se battre pour sauver des vies dans cet environnement impitoyable.