Qu’est-ce qui vous attend dans Jujutsu Kaisen Chapitre 152? Date de sortie, attentes et plus encore !

Jujutsu Kaisen était en train de se venger de Mai et Maki sur le clan Zenin. Dans le face-à-face avec Naoya, cela ramène des flashbacks passés à Naoya. Dans le clan Zenin, Toji était considéré comme un échec car il n’avait pas d’énergie maudite. Cependant, lorsque le jeune Naoya a jeté un coup d’œil à Toji, il était au même niveau que Satoro Gojo. Dans Jujutsu Kaisen, le chapitre 152 se concentrera sur Gojo pour s’occuper des supérieurs maintenant que le combat avec Zenin Clan est terminé.

Naoya aspirait à devenir le prochain au même niveau que Toji et Satoru. Cependant, le combat entre Naoya et Maki était intéressant. Le nouveau Maki pouvait 24 images en une seconde, ce qui n’est pas une blague. Peu importe à quel point Naoya essaie de frapper plus fort et plus rapidement, Maki a ses mouvements prêts pour tous. Cependant, à la fin, Naoya a commencé à appeler Maki faux. Ce à quoi Maki a réussi à lui donner un coup de poing parfait en plein sol.

Art officiel de l’exposition d’anime Jujutsu Kaisen pic.twitter.com/BUQ5Sagrig – shiro @ Gojo Satoru🤞🏻 (@kaikaikitan) 4 juin 2021

Date de sortie du chapitre 152 de Jujutsu Kaisen

Aucun retard n’a été signalé. Par conséquent, Jujutsu Kaisen Chapter 152 sortira le 13 juin 2021. Mais en cas de changement officiel, cela se reflétera ici.

Où lire Jujutsu Kaisen Chapitre 152 ?

Le chapitre 152 de Jujutsu Kaisen est officiellement disponible sur VIZ et Mangaplus. De plus, vous pourrez lire gratuitement les trois derniers chapitres de Jujutsu Kaisen. Cependant, pour lire les anciens chapitres, vous devez vous prévaloir de leur adhésion.

Le manga a attiré l’attention de tout le monde avec les batailles individuelles intéressantes en cours et les révélations de chaque chapitre. Selon les rapports, Jujutsu Kaisen Volume 16 s’est classé au premier rang selon les ventes quotidiennes de mangas Shoseki.

