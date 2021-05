Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné avec Windows 10X, le système d’exploitation léger à double écran qui voulait résister à Chrome OS

En octobre 2019, Microsoft a donné la surprise et annoncé Windows 10X, une version très spéciale de Windows 10 qui était destiné aux appareils à double écran et qu’il allait être le protagoniste absolu du prometteur Surface Neo que la société a également annoncé à l’époque.

Cette annonce ambitieuse a maintenant été laissée dans l’eau de bourrache, et après des rumeurs précédentes Microsoft a confirmé hier qu’il abandonnait le développement de Windows 10X. L’entreprise n’a pas trop expliqué les raisons de cette décision, mais tout indique que l’idée

Beaucoup de bruit pour rien et finalement rien

L’annonce du Surface Neo et de Windows 10X s’est accompagnée d’une troisième annonce qui a également frappé: celle du Surface Duo, un mobile double écran basé sur Android qui a pourtant fini par avoir un parcours limité. C’était peut-être le premier signe que quelque chose n’allait pas avec cette conception ambitieuse, parce que la société a cessé de promouvoir le produit et l’avenir de l’appareil et des mises à jour des futures versions d’Android est incertain.

Avec Surface Neo et Windows 10X, l’aspiration était encore plus grande, et les captures d’écran du système d’exploitation montraient des idées intéressantes qui ils ont simplifié l’interface et l’ont rendue plus moderne et légère.

À Redmond, ils voulaient montrer comment ce double écran pouvait être vraiment utile, mais bien qu’au départ ce système d’exploitation allait être utilisé pour ces types d’appareils, en mai 2020, Microsoft a fini par décider que le développement commencerait à être déployé sur des appareils avec un écran unique dans le style des ordinateurs portables à écran tactile que nous connaissons déjà aujourd’hui. Le projet perdait de sa vigueur.

Un an plus tard, l’idée s’est complètement dégonflée. Microsoft a annoncé hier qu’il annulait le développement de Windows 10X et qu’au lieu de cela, il profiterait des progrès réalisés dans ce système d’exploitation pour améliorer divers domaines de l’actuel Windows 10. Que s’est-il passé?

La retraite à temps est une victoire?

Dans sa déclaration d’hier, Microsoft a expliqué comment « après un an d’exploration et de conversations avec les clients, nous avons réalisé que la technologie de Windows 10X pouvait être utile de plus de manières et servir plus de clients que nous ne l’avions imaginé au départ. Nous avons conclu que la technologie 10X ne devrait pas être limitée à un sous-ensemble de clients« .

Ce message suggère que la proposition de Microsoft pourrait être une sorte de commande aux fabricants pour sauter dans le train en marche à double écran. Il semblait que certains s’inscriraient certainement, mais quand ils ne l’ont pas fait, Microsoft a décidé d’annuler le projet, car son chemin pourrait être très limité.

Il est probable que si telle était l’idée, Microsoft aurait reculé par un autre facteur important: les appareils à double écran (flexible ou non) ne fonctionnent pas. Les tentatives de Samsung, Huawei ou Motorola n’ont pas réussi à réussir sur le marché, pas plus que les propositions de LG, qui par exemple avec leur LG G8X ont proposé ce double écran comme option amovible.

Il semblait que Windows 10X pouvait certainement être intéressant pour ces ambitieux appareils à double écran, mais aussi en tant que rival d’un Chrome OS qui continue de gagner des parts de marché. Comme ce dernier, Windows 10X a été conçu comme un système plus léger et plus simple dans lequel les applications devaient s’exécuter de manière maximisée et dans lequel, en théorie, il y aurait également un composant puissant d’applications Web progressives (PWA).

La vérité est que cette ambition est maintenant arrêtée, et ici Microsoft revient en retraite comme il l’a fait avec Windows Phone et surtout avec sa stratégie d’applications universelles UWP. C’est vraiment dommage, mais c’est probablement la bonne décision à la lumière des événements.

Cela ne veut pas dire que le travail et les progrès réalisés dans Windows 10X tombent dans l’oreille d’un sourd. Certains sont déjà passés à Windows 10 et d’autres le feront à l’avenir, en particulier en ce qui concerne les améliorations de l’interface visuelle attendues pour la grande mise à jour d’automne, baptisée Sun Valley.

Microsoft a également une opportunité intéressante à portée de main: il semble que le passage des Macs aux puces M1 avec l’architecture ARM vous verrez son homologue sur les ordinateurs avec le système d’exploitation Windows 10 pour ARM. Si la société tire parti de ce segment comme il semble, nous pourrions voir comment nous avons en fait Windows 10 pendant un certain temps.