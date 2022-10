Qu’est-ce qui compte quand on passe d’un appartement à une maison ?

Pour beaucoup de gens, la vie en appartement est idéale – elle est souvent plus petite et plus facile à entretenir, et assez sociable compte tenu de la façon dont les appartements sont construits. Si vous tenez à votre vie privée et que vous voulez un peu d’espace supplémentaire, l’achat d’une maison est le choix évident. Aujourd’hui, de nombreuses personnes choisissent d’emménager dans des maisons après avoir vécu dans un appartement. Les choses changent, cependant; quelles sont les principales considérations lors de ce déménagement ?

Photo : Erda Estremera/Unsplash

Soyez prêt pour un déménagement chargé

La première chose à noter est qu’il est très peu probable que vous puissiez faire le déplacement par vous-même. Vous aurez besoin soit d’une entreprise de déménagement, soit d’un ami/membre de la famille avec une camionnette qui peut transporter vos affaires dans les deux sens. Faites participer les gens si vous le pouvez et utilisez toute aide que les gens peuvent offrir.

Emménager dans une maison après avoir été dans un appartement est trop difficile à gérer par vous-même, alors demandez de l’aide où et quand vous le pouvez.

Faites d’abord gérer les fondations

La meilleure chose que vous puissiez faire, si vous en avez les moyens, est de rester dans votre appartement pendant que vous rénovez votre maison. Cela signifie payer pour des choses comme la peinture et faire tous les travaux de base ; ranger les murs, changer les sols/moquettes, etc.

Ceci est utile car ils sont beaucoup plus difficiles à faire lorsque vos meubles et accessoires sont tous en place, alors gardez cela à l’esprit.

Photo : Handiwork NYC/Unsplash

Trouvez des moyens rentables de remplir l’espace

Même si vous vivez dans un grand appartement, il est peu probable que vous disposiez de suffisamment de meubles pour remplir votre maison. Cela peut le faire paraître assez nu, vous devriez donc être intelligent. Recherchez des magasins caritatifs et des personnes qui vendent/donnent des meubles d’occasion via des petites annonces. Souvent, avec une couche de peinture et un peu de ponçage et de TLC, vous pouvez transformer un vieux meuble en quelque chose qui peut avoir l’air fantastique dans votre nouvelle maison. En même temps, cela aide à remplir la place et à la rendre plus occupée.

Emballez votre appartement par pièce

Cela peut sembler évident, mais dans l’excitation d’un déménagement, beaucoup d’entre nous jettent tout dans des boîtes et s’en occupent à leur arrivée. Cependant, cela conduit souvent à un mouvement désordonné et chaotique. Au lieu de cela, assurez-vous que chaque pièce est emballée dans des boîtes clairement identifiées. Il pourrait même être plus facile de déplacer votre appartement hors d’une pièce à la fois, de sorte que vous puissiez continuer à réutiliser les boîtes et les rangements pendant que vous vous préparez pour le déménagement.