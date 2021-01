Qu’est-ce qui changera sur les étiquettes des pneus?

Créées pour aider les consommateurs à faire un choix plus éclairé, les étiquettes des pneus changeront à partir de mai de cette année.

Afin de fournir plus d’informations aux consommateurs, en plus d’un nouveau design, les nouvelles étiquettes auront également un code QR.

En outre, les nouvelles étiquettes présentent également des changements dans les échelles des différentes catégories de performances des pneus – efficacité énergétique, adhérence sur sol mouillé et bruit de roulement externe.

Un QR code pour quoi?

L’introduction d’un code QR sur l’étiquette du pneu vise à permettre aux consommateurs d’accéder à plus d’informations sur chaque pneu.

Ce code fournit une adresse pour une base de données EPREL (EPREL = European Product Registry for Energy Labelling) contenant la fiche d’information produit.

En cela, il est non seulement possible de consulter toutes les valeurs de l’étiquetage des pneus, mais aussi le début et la fin de la production du modèle.

Quoi d’autre change?

Dans les nouvelles étiquettes de pneus, les performances en termes de bruit de roulement externe sont indiquées non seulement par les lettres A, B ou C mais également par le nombre de décibels.

Si les classes A à C restent inchangées, les catégories de véhicules C1 (tourisme) et C2 (véhicules utilitaires légers) présentent des nouveautés dans les autres classes.

De cette façon, les pneus qui faisaient partie de la classe E dans les domaines de l’efficacité énergétique et de l’adhérence sur sol mouillé passent à la classe D (jusqu’ici vide). Les pneus qui, dans ces catégories, appartenaient aux classes F et G seront intégrés à la classe E.

Enfin, les étiquettes de pneus comporteront également deux nouveaux pictogrammes. L’un indique si le pneu est destiné à être utilisé dans des conditions de neige extrêmes et l’autre s’il s’agit d’un pneu avec une adhérence sur la glace.