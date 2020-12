Qu’est-ce qui cause des réactions allergiques rares au vaccin Pfizer?

Les responsables de la santé publique enquêtent sur la cause de plusieurs réactions allergiques graves qui ont été signalées parmi des centaines de milliers de personnes vaccinées avec le vaccin contre le coronavirus Pfizer-BioNTech la semaine dernière.

Vendredi 18 décembre, six personnes qui ont reçu le vaccin aux États-Unis ont développé une anaphylaxie, ou une réaction allergique grave qui peut mettre la vie en danger si elle n’est pas traitée, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC). L’un de ces patients avait déjà développé une anaphylaxie après avoir reçu un vaccin contre la rage, mais il n’est pas clair si les autres participants avaient également des antécédents d’allergies graves.

La semaine précédente, deux personnes au Royaume-Uni, toutes deux ayant des antécédents d’allergies graves, ont développé des symptômes de type anaphylaxique après avoir reçu le vaccin Pfizer, ce qui a incité l’agence de réglementation du pays à informer les personnes qui avaient déjà eu des réactions allergiques «importantes» aux vaccins et aux médicaments. ou de la nourriture pour éviter le vaccin, 45Secondes.fr précédemment rapporté . Aux États-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) recommande que seules les personnes ayant déjà eu une réaction allergique sévère à d’autres vaccins ou à l’un des ingrédients énumérés dans le vaccin de Pfizer évitent le vaccin.

En relation: Mises à jour en direct du coronavirus

Mais ces événements sont-ils vraiment des réactions allergiques au vaccin et si oui, quelles en sont les causes? Une possibilité est un produit chimique couramment utilisé dans les laxatifs qui se trouve à la fois dans les vaccins Pfizer et Moderna. Mais il est également possible que certains des cas ne soient pas du tout de véritables réactions allergiques, a déclaré un expert à 45Secondes.fr. Et dans les deux cas, les réactions sont très rares.

A lire : MeatEater Saison 9 Date de sortie, distribution, intrigue et bande-annonce Ingrédients du vaccin Pfizer-BioNTech: – ARNm – Lipides (4-hydroxybutyl) azanediyl) bis (hexane-6,1-diyl) bis (2-hexyldécanoate) & 2[(polyethylene glycol)-2000]- N, N-ditétradécylacétamide & 1,2-distéaroyl-sn-glycéro-3-phosphocholine & cholestérol – chlorure de potassium – phosphate de potassium monobasique – chlorure de sodium – phosphate de sodium dibasique dihydraté – saccharose

Bien qu’il n’y ait aucun moyen de le savoir avec certitude, un ingrédient du vaccin Pfizer est suspecté. Un composé appelé polyéthylène glycol (PEG), « pourrait être le coupable », a déclaré aux journalistes le Dr Peter Marks, directeur du Centre d’évaluation et de recherche sur les produits biologiques de la Food and Drug Administration (FDA), vendredi 19 décembre. Ce composé est également présent dans le vaccin de Moderna, qui a une composition similaire à celle de Pfizer, et a reçu une approbation d’urgence aux États-Unis le 18 décembre.

C’est le principal coupable parce que le reste des ingrédients du vaccin Pfizer sont « des lipides, des sels et du sucre et des substances qui sont des allergènes improbables », a déclaré le Dr Purvi Parikh, allergologue et immunologiste à NYU Langone Health, qui n’a pas participé au développement du vaccin. . Le PEG se trouve dans de nombreux médicaments, tels que ceux qui traitent la constipation, mais l’allergie à celui-ci est rare, a déclaré Parikh.

Rare, mais pas inconnu: certains médicaments contenant du PEG ont occasionnellement provoqué une anaphylaxie, selon Science Magazine . Et une exposition antérieure au composé peut avoir conduit certaines personnes à développer des niveaux élevés d’anticorps contre lui, ce qui les expose à un risque d’anaphylaxie.

Ingrédients du vaccin Moderna: – ARNm – Lipides (SM-102, polyéthylène glycol [PEG] 2000 dimyristoyl glycérol [DMG],) & Cholestérol A lire : La transmission domestique du COVID-19 est bien plus élevée que nous le pensions & 1,2-distéaroyl-sn-glycéro-3-phosphocholine [DSPC]) – trométhamine – chlorhydrate de trométhamine – acide acétique – l’acétate de sodium – saccharose

Tout en étant préoccupant, « la chose importante à noter est que nous ne savons pas avec certitude si toutes ces réactions étaient vraiment allergiques », a déclaré Parikh à 45Secondes.fr. Certaines autres conditions peuvent imiter des réactions allergiques, et elles sont beaucoup plus bénignes, a-t-elle déclaré. L’une de ces conditions est la «syncope vasovagale», qui se produit lorsque les gens deviennent très anxieux (par exemple à cause d’une aiguille) et que leur fréquence cardiaque et leur tension artérielle diminuent et s’évanouissent, a-t-elle déclaré.

«Les véritables réactions allergiques aux vaccins sont très rares», a-t-elle déclaré. « Statistiquement, vous êtes plus susceptible d’être frappé par la foudre que d’avoir une véritable réaction anaphylactique à un vaccin. » En moyenne, le risque de développer une anaphylaxie après avoir reçu un vaccin est d’environ 1,31 sur un million, selon un Étude de 2015 publiée dans le Journal of Allergy Clinical Immunology .

Pourtant, il est « vraiment important d’avoir un historique complet et de faire évaluer ces incidents afin que nous ayons une meilleure idée de ce qui se passe », a déclaré Parikh.

Même s’il s’avère que ce sont toutes de véritables réactions allergiques, elles ne se sont produites que chez une petite fraction des centaines de milliers de personnes aux États-Unis seulement qui ont déjà reçu le vaccin Pfizer. Ces cas «font peut-être la une des journaux, mais de nombreuses personnes tolèrent le vaccin sans aucun problème», a déclaré Parikh. Au 19 décembre, environ 272 000 doses du vaccin contre le coronavirus de Pfizer avaient été administrées aux travailleurs de la santé à travers les États-Unis; et au 20 décembre, ce nombre est passé à 556 300 doses, D’après le CDC . (Pourtant, si tous ces cas sont confirmés, cela signifierait que le vaccin Pfizer pourrait être plus susceptible que d’autres vaccins de déclencher des réactions allergiques.)

Ni les essais cliniques de Moderna ni de Pfizer n’ont révélé que le vaccin provoquait des événements indésirables graves tels que l’anaphylaxie. Alors que les personnes allergiques à l’un des ingrédients des vaccins ont été exclues des essais, les personnes souffrant d’allergies alimentaires ou médicamenteuses graves ne l’ont pas été. Dans les essais de Pfizer, toute personne ayant eu une réaction grave à un vaccin dans le passé a été exclue, selon Science Magazine.

Les National Institutes of Health (NIH) commencent une étude pour enquêter sur les causes de ces réactions allergiques au vaccin contre le coronavirus de Pfizer, et devraient recruter des volontaires qui ont eu des antécédents de réactions allergiques graves, selon le Washington Post .

Mais en attendant, le CDC recommande que toute personne recevant le vaccin Pfizer doit être observée pendant 15 minutes après le vaccin (c’est une pratique courante pour tous les vaccins, selon The Conversation). Et toute personne qui a eu des antécédents de réactions allergiques sévères doit rester au cabinet médical ou à la clinique pendant une demi-heure. Tous les six patients qui ont eu des réactions sévères les avaient dans cette «fenêtre d’observation recommandée», et ont été traités rapidement, selon le CDC.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.