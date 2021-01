Qu’est-ce qui a conduit à l’émergence du monothéisme?

Plus de la moitié du monde pratique le christianisme, l’islam ou le judaïsme, selon Centre de recherche Pew . Ces religions sont toutes monothéistes, impliquant l’adoration d’un seul Dieu. Mais selon les chercheurs, notre compréhension moderne du monothéisme est un phénomène récent – plus récent même que les religions qu’il décrit.

Alors, comment est né le monothéisme?

La réponse est compliquée. Le monothéisme n’a pas émergé avec le judaïsme, ni le christianisme, ni l’islam, selon les chercheurs. C’est un concept moderne. Et selon la façon dont vous le définissez, il est apparu soit des milliers d’années avant ces grandes religions, soit des centaines d’années plus tard.

À un niveau superficiel, de nombreuses religions anciennes semblent polythéistes. Que vous regardiez Mésopotamie ou l’Egypte ancienne , La Grèce ou Rome, le royaume d’Axoum en Afrique du Nord ou Israël antique : toutes ces civilisations adoraient autrefois de nombreux dieux. La réalité est un peu plus compliquée, a déclaré Andrew Durdin, historien des religions à la Florida State University.

« Quand vous regardez à travers l’histoire humaine, la distinction entre le polythéisme et le monothéisme s’effondre », a déclaré Durdin à 45Secondes.fr.

Dans toutes les cultures, des panthéons ou des groupes de divinités spécifiques à une religion particulière ont souvent été décrits comme des expressions de la même entité divine, de la même manière que les chrétiens adorent la Sainte Trinité – le père, le fils et l’esprit saint – comme différentes manifestations de Dieu. Par exemple, au deuxième millénaire avant notre ère, l’ancien poème épique mésopotamien «Enuma Elish», appelle le dieu principal Marduk par 50 noms: les noms de ces dieux qui lui sont subordonnés. L’implication est que ces dieux inférieurs étaient en réalité des manifestations d’un seul dieu: Marduk, a écrit Jan Assman dans le livre « Religions du monde antique: un guide « (Belknap Press de Harvard University Press, 2004).

Ce concept d’unité divine n’était pas propre à la Mésopotamie; ce même concept existait dans la Grèce antique, l’Égypte et Rome. Dans la Rome antique vers le troisième siècle avant JC, un groupe philosophique appelé les stoïciens soutenait qu’il n’y avait qu’un seul Dieu, dont les noms ne différaient que selon son rôle dans les cieux et sur Terre, a écrit Assman. La connectivité croissante entre les civilisations peut avoir encouragé la croyance en l’unité divine, a écrit Assman. Les gens ont établi des liens entre leurs propres dieux et ceux des autres sociétés. Ils ont commencé à voir différents dieux et panthéons non pas en opposition les uns avec les autres, mais comme des expressions du même concept. Certains chercheurs comparent l’idée d’unité divine au monothéisme. Assman l’appelle «monothéisme évolutionnaire»; Durdin l’appelle «monothéisme philosophique». Cependant, tous les spécialistes de la religion ne sont pas d’accord avec cette interprétation.

En d’autres termes, les peuples anciens peuvent avoir considéré plusieurs dieux de différentes cultures comme émanant tous de la même source sacrée.

C’est dans ce contexte que les mouvements religieux ont commencé à exiger l’adoration exclusive d’un Dieu unique. Au 14ème siècle avant JC, le Pharaon égyptien Akhenaton a établi un culte consacré uniquement au dieu soleil, Aton. Il a fermé les temples et détruit les images d’autres dieux. Et certains érudits pensent que c’est jusqu’à mille ans plus tard que les premiers Israélites ont commencé à adorer un seul dieu: Yahweh, a déclaré Matthew Chalmers, un théoricien de la religion à l’Université Northwestern dans l’Illinois. Ce fut une transition qui a pris des siècles, et il faudrait des siècles de plus avant que la croyance qu’un seul Dieu existe ne devienne cimentée dans le judaïsme, a déclaré Chalmers.

Il est important de noter que ces personnes ne se considéraient pas comme des monothéistes ou des polythéistes. « Je ne pense pas que c’était quelque chose qui intéressait vraiment les anciens », a déclaré Chalmers à 45Secondes.fr. Ces mouvements n’ont pas nié le existence d’autres dieux. Ils ont simplement exigé que les gens arrêtent de les adorer.

De même, les premiers chrétiens n’ont pas explicitement déclaré que d’autres dieux n’existaient pas; ils ont commencé à les qualifier de démons, a déclaré Chalmers. Des proclamations selon lesquelles il n’y avait qu’un seul Dieu apparaissent dans des parties de la Bible hébraïque écrites vers le cinquième siècle avant JC – cependant, des sections écrites plus tôt dans l’histoire juive n’ont pas fait de telles affirmations, a déclaré Chalmers. Et ce n’est qu’aux troisième et quatrième siècles de notre ère que le concept d’un Dieu unique a finalement commencé à apparaître dans la liturgie chrétienne. Cependant, les universitaires ne sont pas d’accord sur le calendrier exact, a-t-il ajouté. L’Islam était une histoire légèrement différente. Le Coran, qui a été écrit quelques décennies après l’émergence de l’islam au septième siècle, déclarait explicitement qu’il n’y avait qu’un seul Dieu dès le départ, a déclaré Chad Haines, historien de la religion à l’Arizona State University. Cela ne signifie pas pour autant que le monothéisme a émergé avec l’islam – c’était un développement qui s’appuyait sur des traditions religieuses antérieures et qui continuait d’évoluer avec le temps.

Alors, qu’est-ce qui était si important dans ces périodes de l’histoire, lorsque les religions ont commencé à déclarer qu’il n’y avait qu’un seul Dieu? Il est impossible d’élucider les causes et les effets. Mais il y a eu quelques changements importants. Plus de gens écrivaient leurs idées, en particulier les élites, a déclaré Chalmers. Posséder un texte religieux est devenu une marque de statut social. Et les États ont commencé à se jeter derrière des mouvements religieux spécifiques. Par exemple, dans les derniers jours de Rome, l’idée d’un Dieu unique a fait appel à l’empereur Constantin comme un moyen de rassembler l’empire en ruine, a déclaré Durdin.

Pourtant, ce n’est qu’en 1660 que le terme monothéisme a été utilisé pour la première fois, et des décennies plus tard, le terme polythéisme, a déclaré Chalmers. Plus tard, la distinction a été faite pour expliquer pourquoi certaines sociétés étaient «civilisées» et d’autres «primitives».

« Je ne pense pas qu’il y ait une transition vers le monothéisme », a déclaré Chalmers. Après tout, tout le monde n’est même pas d’accord pour dire que le christianisme, la plus grande religion monothéiste ostensible, est du tout monothéiste, a-t-il ajouté – certains écrivains juifs et musulmans ont interprété la Sainte Trinité comme trois dieux plutôt qu’un. Au lieu de cela, la distinction entre le polythéisme et le monothéisme est celle que nous avons faite rétrospectivement pour essayer de donner un sens à notre propre histoire.

« C’est une imposition moderne », a déclaré Haines, « cela nous permet de cartographier le monothéisme comme un mouvement vers le progrès. »

