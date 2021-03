Qu’est-ce qui a alimenté le gros cerveau des humains? L’article controversé propose une nouvelle hypothèse.

Au cours de l’époque du Pléistocène, il y a entre 2,6 millions d’années et 11 700 ans, le cerveau des humains et de leurs proches s’est développé. Maintenant, les scientifiques de l’Université de Tel Aviv ont une nouvelle hypothèse pour expliquer pourquoi: alors que les plus grands animaux du paysage ont disparu, les scientifiques proposent, cerveaux humains a dû grandir pour permettre la chasse de proies plus petites et plus rapides.

Cette hypothèse soutient que les premiers humains se sont spécialisés dans l’abattage des plus gros animaux, tels que éléphants , qui aurait fourni de nombreux repas gras. Lorsque le nombre de ces animaux a diminué, les humains avec un cerveau plus gros, qui avaient vraisemblablement plus de cerveau, étaient plus aptes à s’adapter et à capturer des proies plus petites, ce qui a conduit à une meilleure survie des brainiacs.

En fin de compte, le cerveau humain adulte est passé d’une moyenne de 40 pouces cubes (650 centimètres cubes) il y a 2 millions d’années à environ 92 pouces cubes (1500 cm cubes) à l’aube de la révolution agricole il y a environ 10000 ans. L’hypothèse explique également pourquoi la taille du cerveau a légèrement diminué, à environ 80 pouces cubes (1 300 cm cubes), après le début de l’agriculture: le tissu supplémentaire n’était plus nécessaire pour maximiser le succès de la chasse.

Cette nouvelle hypothèse va à l’encontre d’une tendance dans les études sur les origines humaines. De nombreux chercheurs dans le domaine soutiennent maintenant que le cerveau humain s’est développé en réponse à beaucoup de petites pressions, plutôt qu’à une seule grande. Mais les archéologues de l’Université de Tel Aviv, Miki Ben-Dor et Ran Barkai, soutiennent qu’un changement majeur dans l’environnement fournirait une meilleure explication.

«Nous voyons le déclin de la taille des proies comme une explication unificatrice non seulement de l’expansion du cerveau, mais de nombreuses autres transformations de la biologie et de la culture humaines, et nous affirmons que cela fournit une bonne incitation à ces changements», a écrit Barkai dans un e-mail à 45Secondes.fr. . « [Scholars of human origins] ne sont pas habitués à chercher une seule explication qui couvrira une diversité d’adaptations. Il est temps, croyons-nous, de penser autrement. «

Grosses proies, cerveaux en croissance

La croissance du cerveau humain est exceptionnelle sur le plan évolutif, car le cerveau est un organe coûteux. Le Homo sapiens le cerveau utilise 20% de l’oxygène du corps au repos alors qu’il ne représente que 2% du poids du corps. Un cerveau humain moyen pèse aujourd’hui 2,98 livres. (1 352 grammes), dépassant de loin le cerveau des chimpanzés, nos plus proches parents vivants, à 0,85 lb (384 grammes).

L’hypothèse de Barkai et Ben-Dor repose sur l’idée que les ancêtres humains, à commencer par Homo habilis et culminant avec l’homo erectus, a passé le début pléistocène en tant que carnivores experts, abattant les proies les plus grosses et les plus lentes que l’Afrique avait à offrir. Mégaherbivores, affirment les chercheurs dans un article publié le 5 mars dans la revue Annuaire d’anthropologie physique , aurait fourni suffisamment de calories et de nutriments avec moins d’effort que de butiner des plantes ou de traquer des proies plus petites. Les humains modernes digèrent mieux les graisses que les autres primates, ont déclaré Barkai et Ben-Dor, et la physiologie des humains, y compris l’acidité de l’estomac et la conception de l’intestin, indique des adaptations pour manger de la viande grasse.

Dans un autre article, publié le 19 février dans la revue Quaternaire , les chercheurs affirment que les outils et le mode de vie des espèces humaines sont compatibles avec le passage d’une grande proie à une petite proie. Dans le travail de terrain de Barkai en Afrique, par exemple, il a trouvé l’homo erectus sites parsemés d’ossements d’éléphants, qui disparaissent sur des sites ultérieurs d’il y a 200 000 à 400 000 ans. Les ancêtres humains de ces sites plus récents semblaient avoir mangé principalement des daims, a écrit Ben-Dor dans un e-mail à 45Secondes.fr.

Dans l’ensemble, les mégaherbivores pesant plus de 2200 livres. (1000 kilogrammes) a commencé à décliner à travers l’Afrique il y a environ 4,6 millions d’années, avec des herbivores pesant plus de 770 livres. (350 kg) en baisse il y a environ 1 million d’années, ont écrit les chercheurs dans leur article. On ne sait pas ce qui a causé ce déclin, mais cela aurait pu être le changement climatique, la chasse humaine ou une combinaison des deux. Lorsque les animaux les plus gros, les plus lents et les plus gras ont disparu du paysage, les humains auraient été contraints de s’adapter en passant à des animaux plus petits. Selon les chercheurs, ce changement aurait exercé une pression évolutive sur le cerveau humain pour qu’il s’agrandisse, car la chasse aux petits animaux aurait été plus compliquée, étant donné que les proies plus petites sont plus difficiles à suivre et à attraper.

Ces cerveaux en croissance expliqueraient alors bon nombre des changements de comportement à travers le Pléistocène. Les chasseurs de petites proies de la flotte peuvent avoir eu besoin de développer un langage et des structures sociales complexes pour communiquer avec succès l’emplacement de la proie et coordonner son suivi. Un meilleur contrôle du feu aurait permis aux ancêtres humains d’extraire autant de calories que possible des petits animaux, y compris la graisse et l’huile de leurs os. La technologie des outils et des armes aurait dû évoluer pour permettre aux chasseurs d’abattre et d’habiller le petit gibier, selon Barkai et Ben-Dor.

Un passé flou

Cependant, des hypothèses uniques pour l’évolution du cerveau humain n’ont pas bien résisté dans le passé, a cependant déclaré Richard Potts, paléoanthropologue et responsable du programme Smithsonian’s Human Origins à Washington, DC, qui n’était pas impliqué dans la recherche. Et il y a des débats sur de nombreux arguments dans la nouvelle hypothèse. Par exemple, a déclaré Potts à 45Secondes.fr, il n’est pas clair si les premiers humains chassaient des mégaherbivores. Il y a des marques de coupures humaines sur les os de grands mammifères sur certains sites, mais personne ne sait si les humains ont tué les animaux ou les ont récupérés.

Les chercheurs utilisent également parfois des arguments d’une période qui pourraient ne pas s’appliquer à des temps et des lieux antérieurs, a déclaré Potts. Par exemple, les preuves suggèrent une préférence pour les grandes proies des Néandertaliens vivant en Europe il y a 400 000 ans, ce qui aurait bien servi ces parents humains en hiver, lorsque les plantes étaient rares. Mais la même chose n’aurait peut-être pas été vraie quelques centaines de milliers ou un million d’années plus tôt en Afrique tropicale, a déclaré Potts.

Et quand il s’agit de cerveaux, la taille n’est pas tout. Compliquer le tableau, forme du cerveau a également évolué au cours du Pléistocène, et certains parents humains – tels que Homo floresiensis , qui vivait dans ce qui est aujourd’hui l’Indonésie il y a entre 60 000 et 100 000 ans – avait un petit cerveau. H. floresiensis chassait à la fois les petits éléphants et les gros rongeurs malgré son petit cerveau.

La période au cours de laquelle les humains et leurs proches ont connu cette expansion cérébrale est mal comprise, et il reste peu d’enregistrements fossiles. Par exemple, il y a peut-être trois ou quatre sites fermement datés d’il y a 300 000 à 400 000 ans en Afrique qui sont certainement liés aux humains et à leurs ancêtres, a déclaré John Hawks, paléoanthropologue à l’Université du Wisconsin-Madison qui n’était pas impliqué dans la recherche et était sceptique quant à ses conclusions. L’arbre généalogique humain a été compliqué au cours du Pléistocène, avec de nombreuses branches, et la croissance de la taille du cerveau n’était pas linéaire. Les baisses chez les grands animaux ne l’ont pas non plus été, a déclaré Hawks à 45Secondes.fr.

« Ils ont esquissé une image dans laquelle les mégaherbivores déclinent et les cerveaux augmentent, et si vous regardez cela à travers un télescope, cela semble vrai », a déclaré Hawks à 45Secondes.fr. « Mais en fait, si vous regardez les détails de chaque côté, la taille du cerveau était plus compliquée, les mégaherbivores étaient plus compliqués et ce n’est pas comme si nous pouvions établir une relation directe entre eux. »

Le document attire cependant l’attention sur le fait que les espèces humaines peuvent en effet avoir chassé de grands mammifères pendant le Pléistocène, a déclaré Hawks. Il y a un biais naturel dans les sites fossiles contre la préservation des grands mammifères, parce que les chasseurs humains ou les charognards n’auraient pas ramené un éléphant entier au camp; ils auraient tranché des paquets de viande à la place, ne laissant aucune trace de la fête chez eux pour les futurs paléontologues et archéologues.

« Je suis sûr que nous allons parler de plus en plus du rôle des mégaherbivores dans la subsistance humaine, et étaient-ils importants pour que nous devenions humains? » Dit Hawks.

