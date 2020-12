Qu’est-ce qu’Ethereum 2.0: la crypto-monnaie renaît avec une nouvelle blockchain, plus de transactions et adieu l’exploitation minière avec les GPU

Ethereum est la deuxième crypto-monnaie par évaluation, mais elle a toujours été l’éternelle seconde. Il occupe un arrière-plan discret, éclipsé par ce phénomène fascinant appelé bitcoin, mais maintenant il veut devenir une référence beaucoup plus brevetée avec sa nouvelle version.

C’est le but de Ethereum 2.0 « Serenity », une nouvelle itération de cette crypto-monnaie qui renaît avec une blockchain ou blockchain renouvelée dans laquelle l’efficacité, l’évolutivité et le nombre de transactions par seconde sont améliorés (pour permettre les paiements) et dans laquelle l’un des charmes avec lesquels il est né disparaît: Fini le minage d’ETH avec les GPU.

Ethereum 2.0 est né, mais n’a pas encore grandi

Un simple tweet annonçait la naissance tant attendue d’Ethereum 2.0. La soi-disant «genèse» de cette crypto-monnaie a donc été produite. qui arrive maintenant à une nouvelle version beaucoup plus axée sur l’évolutivité et l’efficacité.

La différence fondamentale entre Ethereum (1.0) et Ethereum 2.0 réside dans le mécanisme de consensus qui permet d’ajouter de nouveaux blocs à la blockchain. Alors que dans la version « ancienne » une preuve de travail (Proof of Work, PoW) a été utilisée, une preuve d’enjeu (PoS) sera désormais utilisée.

Comme expliqué dans Decrypt, dans les blockchains utilisées par les crypto-monnaies telles que Ethereum, les transactions doivent être validées de manière décentralisée. Voyons les différences dans les systèmes pour le faire.

Au revoir les mineurs

Jusqu’à présent, Ethereum utilisait un mécanisme PoW dans lequel les mineurs utilisaient du matériel tel que des GPU pour traiter des problèmes mathématiques complexes qui permettaient de vérifier de nouvelles transactions: le premier à résoudre le puzzle reçoit des crypto-monnaies, mais ce processus consomme généralement beaucoup d’énergie.

Dans la nouvelle philosophie PoS pas de mineurs, mais des validateurs de transaction qui doivent avoir un intérêt (actuellement 32 ETH, environ 15 800 euros en valeur actuelle) dans ce système pour pouvoir les vérifier. Ces validateurs sont sélectionnés lors de la proposition d’un bloc en fonction de leur participation à la crypto-monnaie et du temps qu’ils y ont investi.

Lorsque suffisamment de validateurs confirment ce bloc, il peut être ajouté à la blockchain et les validateurs sont récompensés, un processus appelé « forgeage » ou « monnayage ». Le «minage» ou l’exploitation minière traditionnelle disparaît, et les fermes minières basées sur des ASIC (comme avec Bitcoin) ou des GPU (comme ce fut le cas avec ETH et continuent de se produire avec des cryptos tels que Monero, Litecoin, Ethereum Classic ou ZCash) ne peuvent pas être utilisées pour obtenir Ethereum.

Félicitations pour le lancement à tous! – vitalik.eth (@VitalikButerin) 1 décembre 2020

L’avantage fondamental du PoS est que il est beaucoup plus économe en énergie que PoW mais cela permet également de garantir la sécurité de la blockchain de manière beaucoup plus efficace.

De plus en plus de transactions indiquent un avenir où nous pouvons acheter avec ETH

L’une des limitations des crypto-monnaies telles que Bitcoin ou Ethereum était leur faible nombre de transactions. Ethereum était un peu plus élevé, mais jusqu’à présent, c’était environ 30 transactions par seconde.

Ce taux est très faible si vous souhaitez transformer l’ETH en une crypto-monnaie avec le potentiel d’acheter des marchandises avec, mais avec Ethereum 2.0, les choses changent, car ce sera possible. atteindre jusqu’à 100 000 transactions par seconde.

Les responsables de la modification de la crypto-monnaie renouvelée ils soulignent également que la sécurité est également beaucoup plus élevée. Ethereum 2.0 exige qu’il y ait un minimum de 16384 validateurs pour chaque transaction, beaucoup plus que les autres réseaux PoS. La décentralisation est beaucoup plus grande, et apparemment la sécurité obtenue avec cette proposition l’est apparemment, bien qu’il y ait aussi des doutes sur les problèmes potentiels à résoudre.

Le lancement du # Eth2 Beacon Chain est caractéristique de l’éthique émergente et open source qui attire tant de gens vers Ethereum en premier lieu. Plus de 27000 validateurs du monde entier participent désormais à la nouvelle # Eth2 modèle de consensus. pic.twitter.com/KR1i9N9i0A – Joseph Lubin (@ethereumJoseph) 1 décembre 2020

Tout semble certainement prometteur pour Ethereum 2.0, qui est effectivement né hier mais qui bat toujours son plein. Je sais vraiment pose trois phases différentes pour arriver à un Ethereum 2.0 pleinement mature:

Phase 0 : celui qui a commencé hier. La nouvelle chaîne Beacon qui stocke et gère le registre des validateurs et le mécanisme de consensus PoS est implémentée. Pour le moment, la blockchain d’origine Ethereum 1.0 PoW est toujours active pour la continuité des données.

: celui qui a commencé hier. La nouvelle chaîne Beacon qui stocke et gère le registre des validateurs et le mécanisme de consensus PoS est implémentée. Pour le moment, la blockchain d’origine Ethereum 1.0 PoW est toujours active pour la continuité des données. Phase 1 : On s’attend à ce qu’en 2021 cette nouvelle étape soit atteinte au moment où le nouveau réseau commence à être déployé, initialement avec 64 fois la capacité et les transactions par seconde du réseau actuel. Plus tard (on s’attend également à ce qu’en 2021) ce réseau devienne pleinement efficace et la transition définitive vers le consensus PoS est effectuée.

: On s’attend à ce qu’en 2021 cette nouvelle étape soit atteinte au moment où le nouveau réseau commence à être déployé, initialement avec 64 fois la capacité et les transactions par seconde du réseau actuel. Plus tard (on s’attend également à ce qu’en 2021) ce réseau devienne pleinement efficace et la transition définitive vers le consensus PoS est effectuée. Phase 2: D’ici la fin de 2021 ou peut-être déjà en 2022, la nouvelle blockchain devrait être pleinement fonctionnelle et compatible avec les contrats intelligents. Cela permettra d’ajouter des comptes Ether et d’activer à la fois les transferts et les retraits de crypto-monnaies.

L’avenir est donc prometteur pour une crypto-monnaie qui, comme on dit, bien qu’elle soit née hier vous n’avez pas encore terminé une période de transition qui durera apparemment plus d’un an. Les experts estiment que ce changement augmentera la valeur d’Ethereum.

Nous verrons si c’est le cas et si cette crypto-monnaie réussit devenir une référence beaucoup plus palpable dans un segment qui a récemment renvoyé beaucoup de nouvelles.