Qu’est-ce que « Yonder » et comment regarder la série coréenne Paramount Plus

Pour plusieurs années, Netflix a été l’un des leaders dans contenu asiatique Au niveau internacional. Cependant, l’association de Paramount Plus avec CJ ENM, le géant sud-coréen des télécommunications, souligne qu’ils vont désormais être main dans la main pour capter le public qui aime les k-dramas. « Yonder » (également connu sous le nom de « Beyond the Memory ») est l’une des premières séries à être ajoutée au catalogue de la plateforme de streaming et ici nous vous dirons ce que vous devez savoir à ce sujet.

En décembre 2021, l’accord entre Paramount Global et CJ ENM a été annoncé. Cela consistait à ont coproduit des émissions de télévision et des films. Ils ont également acquis les licences de distribution de nombreux titres préexistants.

Dans le cas de « Yonder », il a été développé par la multinationale nord-américaine et TVing, la plateforme de streaming du conglomérat coréen.

A l’adresse, était en charge Lee Joon-ikqui a travaillé sur d’autres titres tels que « The Book of Fish » et « The King and the Clown ».

Dans « Yonder », Ye-hoo est décédée mais est revenue pour appeler son mari (Photo : Paramount Global)

QU’EST-CE QUE « LÀ-BAS » ?

« Là-bas » est un drame de science-fiction qui se déroule en 2032. Il tourne autour d’un homme qui a perdu sa femme et, en plein deuil, reçoit un message d’elle sur la télévision de son salon, où il vous invite à cherchez-le dans un endroit mystérieux qui donne son nom à la série.

Dans cet endroit, les morts peuvent conserver leurs souvenirs et le protagoniste doit choisir s’il veut vivre dans le passé ou dans le présent.

REGARDEZ LA BANDE-ANNONCE « YONDER » ICI

COMMENT VOIR « LÀ-BAS » ?

Bien que « Yonder » ait été initialement publié le 14 octobre 2022 sur TVING, il n’était disponible qu’au public en Corée du Sud.

Par conséquent, maintenant la série coréenne sera présenté en première le 11 avril 2023 via Paramount Plus. Il sera disponible aux États-Unis, en Amérique latine, au Canada, au Royaume-Uni, en Australie, en Italie, en France, en Allemagne, en Suisse et en Autriche.