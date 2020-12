Qu’est-ce que Woodvale? Les fans de Taylor Swift pensent qu’un troisième album folklorique arrive

Taylor Swift a secrètement caché le nom « Woodvale » dans la version cache-cache de l’art folklorique et cela a déclenché d’énormes théories.

Les fans de Taylor Swift croient que Folklore et Toujours font partie d’une trilogie d’albums qui se termine par un troisième intitulé Woodvale.

En 2020, Taylor Swift a surpris les fans avec non pas un mais deux nouveaux albums. Tout d’abord, elle a sorti Folklore en juillet et il est rapidement devenu l’un de ses disques les plus populaires et les plus acclamés par la critique à ce jour. Cependant, Taylor n’était pas encore terminé. Aujourd’hui (11 décembre), elle a abandonné un projet sœur à Folklore appelé Toujours et c’est déjà un énorme succès aussi.

Cependant, les fans sont convaincus que le Folklore l’époque n’est pas finie. Il existe des théories selon lesquelles un troisième album, appelé Woodvale, est en route.

Que fait Woodvale signifier? Sont Folklore et Toujours fait partie d’une trilogie?



Taylor Swift Woodvale: Toutes les théories du troisième album folklorique expliquées. Photo: Taylor Swift, Taylor Swift

Taylor Swift est connue pour ses œufs de Pâques complexes et les Swifties aux yeux d’aigle ont remarqué que le nom « Woodvale » est caché sur la couverture de la version cache-cache du Folklore art. Dans l’état actuel des choses, il n’y a pas eu d’explication sur ce Woodvale est, donc les fans croient que Taylor a encore du travail à venir. Non seulement cela, mais nous pourrions en avoir un troisième Folklore album.

Un fan a tweeté: « Woodvale sera le troisième album #TaylorSwift qui sortira au printemps et ce sera comme une trilogie – Woodvale, evermore & folklore ». Un autre a ajouté: « Dans les allégories, il y a généralement un motif numéro 3. Je ne serais pas surpris s’il y avait trois tranches de cette série d’albums et que l’ensemble s’appelle » woodvale « . »

Quelqu’un a également remarqué qu ‘ »il y a un bungalow dans le district des lacs, près de Windermere, appelé Woodvale qui a récemment été vendu ». Taylor Swift, l’amant avoué du Lake District, aurait-il pu acheter un bungalow nommé Woodvale? Pourrait-elle faire un troisième Folklore album nommé d’après lui?

Dans les allégories, il y a généralement un motif numéro 3. Habituellement trois personnages principaux. Je ne serais pas surpris s’il y avait trois tranches de cette série d’albums et que l’ensemble s’appelle «woodvale». Considérant @ taylorswift13 voulait raconter des histoires avec du folklore, cela semble avoir du sens – ✨ Madison ✨ (@ maddieb1989) 10 décembre 2020

Quelle est la probabilité? Eh bien, avec Taylor, tout est possible. Discuter Folklore et Toujours sur YouTube aujourd’hui (11 décembre), Taylor les a appelés « une anthologie en deux parties qui est un corpus collectif de travail ». En d’autres termes, il est possible que cette « œuvre collective » comprenne plus d’albums avec « l’anthologie en 2 parties ».

📲 YT | Taylor Swift sur #folklore et #evermoreAlbum «Je voulais toujours plus représenter l’automne et l’hiver tandis que le folklore représente le printemps et l’été. J’ai toujours voulu faire une anthologie en deux parties qui est un travail collectif et cela s’est produit naturellement » pic.twitter.com/sS50CYbBsT – Nouvelles de Taylor Swift (@TSwiftNZ) 11 décembre 2020

Essentiellement, restez vigilant. Il semble que nous ne soyons peut-être pas sortis du bois pendant longtemps.

Qu’est-ce que tu penses? Y a-t-il un troisième album?

