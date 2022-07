Qu’est-ce que « Woo, un avocat extraordinaire », la série coréenne à succès de Netflix, sur

Réalisé par Yoo In-shik et mettant en vedette Park Eun-bin, Kang Tae-oh et Kang Ki-young, « Woo, un avocat extraordinaire » (« Extraordinary Attorney Woo » en anglais) est une série télévisée sud-coréenne dont la première a eu lieu le 29 juin. , 2022 sur la chaîne ENA (anciennement SkyTV) et est arrivé sur Netflix le 13 juillet.

Le scénario de la série est confié à Moon Ji-won (« The Witness ») et la réalisation est à la charge de Yo In-sik (« Kim, the romantic doctor » et « Vagabond »). Alors que le tournage a commencé en novembre 2021 et s’est terminé le 14 juillet 2022.

Bien qu’au début « Woo, un avocat hors norme» n’a pas eu l’écho attendu, depuis son troisième épisode il a connu un saut d’audience notable et après son arrivée sur Netflix

Park Eun-bin dans le rôle de Woo Young-woo dans les premiers épisodes de « Woo, Lawyer Extraordinary » (Photo : ENA/Netflix)

DE QUOI PARLE « WOO, UN AVOCAT EXTRAORDINAIRE » ?

« Procureur extraordinaire Woo” raconte l’histoire de Woo Young-woo (Park Eun-bin), un avocat autiste qui travaille dans un grand cabinet d’avocats et fait face à des contestations judiciaires et extrajudiciaires.

Woo a un QI élevé de 164, une mémoire exceptionnelle et une façon de penser créative, et est l’avocat le plus intelligent de Corée du Sud. Cependant, ses compétences sociales compliquent différentes situations.

Lee Joon-ho et Woo Young-woo examinent des documents importants dans « Woo, Lawyer Extraordinary » (Photo : ENA/Netflix)

BANDE-ANNONCE DE « WOO, UN AVOCAT EXTRAORDINAIRE »

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « WOO, UN AVOCAT EXTRAORDINAIRE »

Park Eun-bin dans le rôle de Woo Young-woo

Kang Tae-oh comme Lee Joon-ho

Kang Ki-young dans le rôle de Jung Myung-seok

Baek Ji-won dans le rôle de Han Seon-young

Ha Yoon-kyung dans le rôle de Choi Soo-yeon

Choi Dae-hoon dans le rôle de Jang Seung-jun

Joo Jong-hyeok dans le rôle de Kwon Min-woo

Jin Kyung dans le rôle de Tae Soo-mi

Joo Hyun-young dans le rôle de Dong Geurami

Im Sung-jae comme Kim Min-shik

Jeon Bae-soo dans le rôle de Woo Gwang-ho

Nam Jin-bok dans le rôle de Kim Jeong-bong

Kang Tae-oh dans le rôle de Lee Joon-ho dans « Woo, Lawyer Extraordinaire » (Photo : ENA/Netflix)

COMMENT REGARDER « WOO, UN AVOCAT EXTRAORDINAIRE » ?

« Procureur extraordinaire Woo» est diffusé tout Les mercredis à 21h00 (heure locale de Corée) sur la chaîne ENA (anciennement SkyTV) à partir de mercredi 29 juin 2022.

Les deux premiers épisodes de la première saison de « Procureur extraordinaire Woo» sont désormais disponibles sur Netflix.