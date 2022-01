Qu’est-ce que « We are dead », une série coréenne de Netflix, sur

Après le succès de « le jeu du calmar», « En route vers l’enfer » et « Mer de tranquillité », Netflix a décidé de parier sur une autre série coréenne. Il s’agit de « We are dead » (« All of Us Are Dead » en anglais), fiction basée sur le webtoon « Naver Now at Our School » de Joo Dong-geun.

La série écrite par Chun Sung-il et réalisée par Lee JQ et Kim Nam-Su compte huit épisodes de 40 minutes et met en vedette Yoon Chan-young, Park Ji-hoo, Cho Yi-hyun, Park Solomon et Yoo In-soo.

La production de « Nous sommes morts», la fiction zombie sud-coréenne, a été temporairement suspendue en août 2020 en raison de la pandémie de coronavirus, mais a repris quelques mois plus tard.

« Nous sommes morts » a été réalisé par Lee JQ et Kim Nam-Su (Photo : Netflix)

QU’EST-CE QUE « NOUS SOMMES MORTS » ?

« Nous sommes morts» raconte l’histoire d’un groupe de lycéens enfermés au lycée alors qu’un virus qui transforme les gens en zombies se propage rapidement à travers le monde.

Les étudiants piégés doivent se battre pour sortir et ne pas devenir l’un des infectés, cependant, la plupart ne pourront pas l’éviter. Qui survivra à cette apocalypse zombie ?

BANDE-ANNONCE DE « NOUS SOMMES MORTS »

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « NOUS SOMMES MORTS »

Yoon Chan-young dans le rôle de Lee Chung-san

Park Ji-hoo dans le rôle de Nam On-jo

Cho Yi-hyun comme Choi Nam-ra

Park Solomon dans le rôle de Lee Soo-hyuk

Yoo In-soo dans le rôle de Yoon Gwi-nam

Lee Kyu-hyung en tant que détective Song Jae-ik

Lee Yoo-mi comme Lee Na-yeon

Kim Byung-chul comme Lee Byung-chan

Son Sang-yeon dans le rôle de Jung Woo-jin

Shin Jae-hwi comme Chang-hoon

Lee Chae-eun dans le rôle de Hee Soo

Kim Bo-yun dans le rôle de Seo Hyo-ryeong

Bae Hae-sun dans le rôle de Park Eui-won

Yoon Gyung-ho dans le rôle de Jung Yong-nam

Kim Jin Young dans le rôle de Ji Min

Lee Sang-hee dans le rôle de Park Seon-hwa

Jeon Bae-soo dans le rôle de Nam So-ju

Kim Ji Soo

Ahn Ji-ho

Ahn Seung-gyun

oh hee-joon

Jung Yi Seo

Woo Ji Hyun

Jambon Sung-min

Lee Min-goo

Jin Ho Eun

Jo Dal-hwan comme Jo Dal-ho

Kim Joo-ah dans le rôle de Yoon Yi-sak

Lee Eun-saem dans le rôle de Park Mi-jin

Cho Ji-an dans le rôle de Myung Hwan

Yoon Chan-young dans le rôle de Chung-san dans « Nous sommes morts » (Photo : Netflix)

QUAND « WE ARE DEAD » SERA-T-IL PREMIÈRE?

« Nous sommes morts”, de huit épisodes, sortira ce vendredi 28 janvier dans Netflix.