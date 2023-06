Qu’est-ce que « Vortex » et comment regarder la série Netflix

« Vortex » (« Vortex » dans sa langue d’origine) est une mini-série belgo-française en six épisodes créée et écrite par Camille Couasse et Sarah Farkas. La fiction qui vient Netflix a été produit par Slimane-Baptiste Berhoun, avec Tomer Sisley et suit un policier qui, après avoir renoué avec sa femme décédée grâce à un problème dans un système de réalité virtuelle, tente d’inverser le mystérieux accident qui l’a laissée morte.

La série policière qui a reçu le prix de la meilleure musique au Festival de la fiction télé de La Rochelle 2022 est diffusée en Suisse sur RTS Un depuis le 25 décembre 2022, en Belgique sur Tipik depuis le 27 décembre 2022 et en France sur France 2 depuis le 2 janvier , 2023.

Tomer Sisley, Camille Claris, Anaïs Parello, Zineb Triki, Maxime Gueguen, Julia Oberlinkels, Éric Pucheu et Juliette Plumecocq-Mech composent le casting principal de « Vortex”, qui a été enregistré à partir du 18 août 2021.

L’officier Ludovic Béguin revoit sa femme dans la mini-série franco-belge « Vortex » (Photo : AT-Production)

QU’EST-CE QUE « VORTICE » ?

D’après le synopsis officiel de « Vortex”, “En 2025, grâce aux nouvelles technologies, les policiers pourront s’immerger dans des scènes de crime, reconstituées en réalité virtuelle, pour les aider à résoudre leurs enquêtes. Lorsque Ludovic, capitaine de police, utilise la réalité virtuelle pour analyser la scène de crime d’une femme noyée sur une plage de Brest, quelqu’un lui apparaît. Mais cette personne n’a rien à voir avec la scène et pour cause : il s’agit de Mélanie, le grand amour de sa jeunesse (et aussi la mère de sa fille Juliette), décédée sur la même plage il y a 27 ans.

Ludovic doit accepter l’incroyable : un décalage temporel s’est ouvert. Vous pouvez communiquer avec Mélanie, d’une époque à l’autre. Ludovic découvre que la mort de la noyée sur la plage et la mort de Mélanie sont liées. Mélanie n’est pas morte accidentellement, tout comme la noyée, elle a été victime d’un meurtrier… Une enquête sur deux époques commence. Et une course contre la montre qui ne laissera personne indemne.

Mélanie et Ludovic se rendent compte qu’en essayant de changer le passé, ils provoquent des effets papillon dévastateurs et imprévisibles. Ludovic veut plus que tout arrêter le tueur à temps et sauver Mélanie… mais changer le passé menace de coûter la vie à Ludovic dans le présent qu’il a mis tant de temps à reconstruire : sa nouvelle épouse, Parvana, et son fils, Sam. .”

Tomer Sisley et Camille Claris dans la mini-série franco-belge « Vortex » (Photo : AT-Production)

COMMENT VOIR « VORTEX » ?

« Vortex » sera diffusé sur Netflix le vendredi 2 juin 2023Par conséquent, pour voir la nouvelle mini-série française, vous n’avez besoin que d’un abonnement à la populaire plateforme de streaming.

REMORQUE POUR « VORTEX »

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « VORTICE »

Tomer Sisley comme Ludovic Béguin

Camille Claris comme Mélanie

Anaïs Parello dans le rôle de Juliette

Zineb Triki dans le rôle de Parvana Rabani

Maxime Gueguen comme Sam

Julia Oberlinkels dans le rôle de la jeune Parvana Rabani

Éric Pucheu dans le rôle de Nathan Leroy

Sandrine Salyères comme Florence Leroy

Simone Peinado-Barré dans le rôle de Romane Leroy

Lucas Gérard comme Lucien Leroy

Juliette Plumecocq-Mech dans le rôle d’Agathe Burtin

Évelyne El Garby-Klaï comme commissaire Yasmine Ben Salem en 2025

Marc Andreoni comme commissaire Le Goff

Valentin Riot-Sarcey comme Bruno

Julien Floreancig comme procureur Nicolás Orsat

Sébastien Nivault comme Procureur Battesti

Lety Pardalis comme juge Ifrah