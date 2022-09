Qu’est-ce que « Un gentleman et une jeune femme », la série coréenne Netflix sur

Réalisée par Shin Chang-seok, « Young Lady and Gentleman » est une série sud-coréenne qui suit une jeune femme énergique au grand cœur qui devient la nouvelle tutrice à domicile d’une famille aisée qui traverse un récent deuil.

La fiction mettant en vedette Ji Hyun-woo, Lee Se-hee et Cha Hwa-yeon a été créée sur KBS2 le 25 septembre 2021, et après 52 épisodes, diffusés les samedis et dimanches, elle s’est terminée le 27 mars 2022.

« Un monsieur et une jeune femme» a remporté sept prix aux KBS Drama Awards 2021, dont le Grand Prix (Daesang) pour Ji Hyun-woo et le Prix du meilleur couple pour lui et Lee Se-hee.

Dan-dan devient tuteur chez Young-guk dans « Un gentleman et une jeune femme » (Photo : GnG Production)

DE QUOI PARLE « UN CHEVALIER ET UNE JEUNE FEMME » ?

Selon le synopsis officiel de «Un monsieur et une jeune femme« , Dan-dan, qui vit avec son demi-frère, Dae Bum, un homme d’affaires qui échoue toujours, et sa belle-mère, décide de quitter cette maison et de gravir une montagne, où il rencontre Young-guk, l’habile président d’une société, veuf avec trois enfants.

Dan-dan devient tuteur chez Young-guk et alors qu’ils commencent à vivre ensemble, ils se retrouvent dans des situations conflictuelles. Malgré la différence d’âge entre les protagonistes de la série sud-coréenne, ils sont très attirés. Peuvent-ils être heureux ensemble ?

BANDE-ANNONCE DE « UN CHEVALIER ET UNE JEUNE FEMME »

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « UN CHEVALIER ET UNE JEUNE FEMME »

Ji Hyun-woo comme Lee Young-guk

Lee Se-hee dans le rôle de Park Dan-dan

Kim Min-seo dans le rôle de Park Dan-dan en tant que jeune homme

Park Ha-na dans le rôle de Jo Sa-ra

Cha Hwa-yeon dans le rôle de Wang Dae-ran

Yoon Jin-yi comme Lee Se-ryun

Choi Myung-bin comme Lee Jae-ni

Yoo Jun-seo comme Lee Se-chan

Seo Woo-jin dans le rôle de Lee Se-jong

Lee Il-hwa comme Anna Kim

Kang Se-jung dans le rôle de Kim Ji-young

Lee Jong-won dans le rôle de Park Soo-cheol

Oh Hyun-kyung en tant que Cha Yeon-sil

Ahn Woo-yeon dans le rôle de Park Dae-beom

Kang Eun-tak comme Cha Gun

Kim Young-ok dans le rôle de Jin Dal-rae

Kim Yi-kyung dans le rôle de Kang Mi-rim

Ji Hyun-woo dans le rôle de Lee Young-guk dans « Un gentleman et une jeune femme » (Photo : GnG Production)

COMMENT REGARDER « UN CHEVALIER ET UNE JEUNE FEMME » ?

Les 52 épisodes de la première saison de « Un gentleman et une demoiselle » sont disponibles sur Netflix.