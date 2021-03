Nous voulons tous quelque chose. Que ce soit des rêves, des projets ou des plans, je crois que nous ne voulons que quelque chose de plus. Nous pouvons même réussir dans la vie, mais la question est de savoir pourquoi vivons-nous? Que cherchons-nous? La volonté de gagner dans la vie peut nous faire tout gagner et perdre l’essentiel.

Il faut faire cet exercice de réflexion de temps en temps, car on voit que l’on marche, mais qu’on n’ira nulle part!

La vie de l’homme est comme le brouillard qui apparaît et se dissipe bientôt; tout se passe de plus en plus vite au fil des jours, des mois et des années que nous ne voyons même pas. Et du coup nous valorisons ce temps que nous pensons avoir tellement et oublions qu’il passe avec ou sans notre permission et nous négligeons le plus important: AMOUR!

L’amour s’est refroidi de plus en plus dans la société, nous recherchons le plaisir de manière débridée et nous ne valorisons pas les moments simples qui sont d’un immense bonheur.

Exprimer son amour ne signifie pas seulement avoir une relation avec des amis sur Facebook, c’est bien plus que cela. L’important est d’apporter l’amour dans la vie de tous les jours dans toutes les situations dans lesquelles nous vivons.

Une petite attitude aimante que nous prenons envers notre prochain peut faire toute la différence de manière positive dans sa vie, nous ne connaissons pas notre demain, aujourd’hui nous sommes ici et demain nous ne serons peut-être pas et si cela arrive, quelle image aurons-nous gauche?

Depuis combien de temps dites-vous aux gens que vous aimez que vous les aimez? La vie passe et nous mettons de plus en plus de côté ces attitudes considérées comme démodées.

Peut-être que je suis un rêveur, mais je crois vraiment que les petits gestes peuvent provoquer de grands changements. Rêvez, sautez, dansez, criez, étreignez, souriez et aimez intensément. Après tout, qu’est-ce que tu as, si tu n’as pas d’amour?