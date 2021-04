Qu’est-ce que TikTok? Vous devez le savoir à propos de l’application vidéo

Facebook et Instagram étaient hier! De nos jours, les jeunes de moins de 20 ans en particulier utilisent la plateforme vidéo TikTok. Mais qu’est-ce que TikTok en fait? Nous expliquons l’application.

Qu’est-ce que TikTok?

En termes simples, TikTok est un réseau social similaire à Instagram. L’accent n’est pas mis ici sur les photos, mais sur de courtes vidéos faites par vous-même, qui sont généralement accompagnées de chansons ou de musiques de films bien connues. Ces vidéos peuvent être partagées avec d’autres utilisateurs. Ils durent entre 15 et 60 secondes au maximum.

Pour quelles plates-formes TikTok est-il disponible?

TikTok est disponible pour iOS et Android. Au moins iOS 9.3 ou au moins Android 4.4 est requis.

Avant que TikTok ne vienne Musical.ly

Musical.ly a été acquis par TikTok en 2017.



Image: © App-Store / musical.ly Inc. 2017



L’application Musical.ly est sortie en 2014 et était particulièrement populaire auprès des jeunes. La recette simple du succès: les utilisateurs se filment avec la caméra du téléphone portable et bougent leurs lèvres de manière synchrone sur un hit de graphique en lecture complète. Ils peuvent danser, faire de la gymnastique, gesticuler et grimacer, entre autres. Des clips d’une durée de 15 secondes à une minute étaient possibles.

En novembre 2017, Musical.ly a été racheté par la société de médias chinoise ByteDance pour un prix compris entre 800 millions de dollars et 1 milliard de dollars. En août 2018, le nom Musical.ly a finalement été supprimé et les utilisateurs du service d’application TikTok ont ​​été repris. Au cours de la fusion, les comptes utilisateurs ont également été transférés à TikTok. Au lieu d’utiliser l’application Musical.ly, les utilisateurs peuvent désormais se connecter à TikTok avec leurs données existantes.

Comment va TikTok?

Dans TikTok, les vidéos sont créées directement dans l’application, similaire à Instagram. Vous pouvez choisir entre une durée de 15 secondes et 60 secondes. Les clips peuvent bien sûr également être plus courts. Vous pouvez également utiliser l’application pour enchaîner des photos dans de courtes animations et enfin même démarrer un flux en direct. TikTok propose des filtres qui peuvent être utilisés pour personnaliser et éditer les clips téléchargés. Les vidéos peuvent ensuite être partagées et notées avec d’autres utilisateurs.

Qu’est-ce qui est critique

Alors que TikTok (ou son prédécesseur musical.ly) était au départ principalement considéré comme une application pour adolescents, l’image a un peu changé au fil des ans. En attendant, de nombreuses stars et célébrités sont également actives sur la plate-forme vidéo, ce qui la rend également intéressante pour les utilisateurs de plus de 20 ans.

Cependant, la plateforme est également confrontée à plusieurs reprises à des critiques. L’application chinoise est accusée à plusieurs reprises de censurer des contenus politiques tels que les manifestations à Hong Kong. Traiter le contenu des utilisateurs handicapés ou gros est également discutable. Leurs vidéos sont diffusées moins souvent dans l’application – soi-disant pour les protéger de l’intimidation.