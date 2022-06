Qu’est-ce que « The paper house: Korea » et en quoi est-il différent de la version originale

La version coréenne de « La casa de papel » sera diffusée sur Netflix le 24 juin 2022.

Bien que le reame soit basé sur l’histoire créée par Álex Pina, il inclut quelques changements.

« Le vol d’argent » est sans aucun doute l’une des séries non anglophones les plus réussies de Netflix et bien qu’il n’y aura pas plus d’épisodes après le finale de la saison cinqles fans de la série espagnole pourront regarder la version coréenne du drame policier populaire à partir du 24 juin 2022.

Le casting du remake réalisé par Kim Hong-sun et écrit par Ryu Yong-jae est dirigé par Yoo Ji-tae, star du film coréen acclamé « Oldboy », et comprend des acteurs tels que Parc Hae SooJeon Jong-seo, Lee Won-jong et Park Myung-hoon, entre autres.

« La maison du papier : Corée», également nommé «Money Heist : Corée – Espace économique commun”, aura douze chapitres et bien que est basé sur l’histoire créée par Álex Pina Il inclura quelques changements dans l’intrigue que nous vous racontons ci-dessous.

Les membres du gang du Professeur observant les otages dans « The paper house : Korea » (Photo : Netflix)

DE QUOI PARLE « LA CASA DE PAPEL : CORÉE » ?

La nouvelle série de Netflix se déroule sur la péninsule coréenne et selon la description officielle, des voleurs s’emparent de la Monnaie d’un corée uniec’est-à-dire qu’il n’y a ni Corée du Sud ni Corée du Nord, mais un seul pays avec une économie en croissance, qui, selon le professeur, n’a profité qu’à ceux qui ont plus d’argent.

Par conséquent, il a élaboré un plan impressionnant pour commettre le plus grand braquage de l’histoire. Il prévoit de voler 4 milliards de won et de s’échapper sans laisser de traces, et pour cela, il a une bande de voleurs aux personnalités et capacités différentes.

Comme dans la version originale, dans « La maison du papier : Corée« Les braqueurs devront garder un œil sur les otages pris au piège, pendant que la police tente de les arrêter, ainsi que sur le cerveau derrière le coup.

Bien qu’il comporte des éléments visuels caractéristiques de l’original tels que des masques, des costumes rouges et les noms de villes du monde comme pseudonymes, un nouveau personnage nommé « Séoul », qui est la capitale de la Corée du Sud, sera inclus.

En revanche, dans une interview pour la chaîne YouTube The Swoon, l’acteur Parc Hae Sooconnu pour son rôle dans « le jeu du calmar» et qui joue désormais à Berlin dans «La maison du papier : Corée”, Il a commenté que la nouvelle version approfondira la personnalité de son personnage et montrera la raison pour laquelle il doit devenir un méchant.

« Dans la version coréenne, Berlin a une bonne raison d’être comme ça. Ce sera complètement différent. Je voulais jouer un Berlin plus humanisé, donc ce sera très différent de l’original« , a-t-il pointé.