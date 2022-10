Qu’est-ce que « The Midnight Club », la nouvelle série d’horreur de Netflix sur

« le club de minuit” (“The Midnight Club” dans sa langue d’origine) est un série netflix créé par Mike Flanagan (« The Haunting of Hill House », « The Haunting of Bly Manor » et « Midnight Mass ») et Leah Fong, avec Flanagan en tant que showrunner et producteur exécutif avec Trevor Macy.

La fiction d’horreur, de mystère et de suspense est basée sur le roman du même nom de 1994 de Christopher Pike et suit huit adolescents en phase terminale qui se réunissent chaque minuit pour raconter des histoires sinistres. Le groupe conclut un pacte : le premier à mourir doit envoyer un signal de l’au-delà.

Iman Benson, Adia, Igby Rigney, Ruth Codd, Aya Furukawa, Annarah Shephard, William Chris Sumpter et Sauriyan Sapkota jouent dans « le club de minuit», qui a été enregistré du 15 mars au 10 septembre 2021.

Iman Benson est l’un des protagonistes de « The Midnight Club » (Photo : Netflix)

QU’EST-CE QUE « LE CLUB DE MINUIT » ?

D’après le synopsis officiel de Netflix« le club de minuit» se déroule dans un hospice à l’histoire mystérieuse, Rotterdam Home, où «Huit patients en phase terminale se réunissent chaque nuit à minuit pour raconter des histoires sinistres et rechercher des signes du surnaturel au-delà.”.

Le groupe d’adolescents fait également une promesse : celui qui succombera le premier à sa maladie devra essayer de communiquer d’outre-tombe. Lorsque cela se produit, des choses étranges et inexplicables commencent à se produire.

BANDE-ANNONCE DE « LE CLUB DE MINUIT »

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « THE MIDNIGHT CLUB »

Iman Benson comme Ilonka

Igby Rigney comme Kevin

Ruth Codd comme Anya

William Chris Sumpter comme Spencer

Aya Furukawa dans le rôle de Natsuki

Annarah Cymone comme Sandra

Sauriyan Sapkota comme Amesh

Heather Langenkamp

samantha sloyan

Zach Gilford

Heather Langenkamp

Matt Biedel

Larsen Thompson

William B Davis

Cristal Balint

Patricia Drake

rahul kohli

Ruth Codd joue Anya dans la série « The Midnight Club » (Photo : Netflix)

QUAND SERA LA PREMIÈRE DE « THE MIDNIGHT CLUB » ?

Les dix épisodes de « The Midnight Club » seront diffusés en première sur Netflix le vendredi 7 octobre 2022. Par conséquent, pour regarder la nouvelle série Mike Flanagan, vous n’avez besoin que d’un abonnement à la plate-forme de streaming populaire.