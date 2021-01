Qu’est-ce que Telegram? Tout ce qu’il faut savoir sur l’application fondée par la Russie L’extrême-droite a utilisé pour planifier les émeutes du Capitole

Même si les événements du 6 janvier ont été choquants pour beaucoup et ont semblé surprendre les forces de l’ordre non préparées, les plans de prise d’assaut du Capitole circulent sur les réseaux sociaux depuis des semaines.

Les appels à la protestation se cachaient à la vue des plateformes de médias sociaux d’extrême droite et grand public. Pourtant, les modérateurs des médias sociaux ont largement choisi d’ignorer ces plans.

Sur le forum pro-Trump TheDonald, qui a été formé après que Reddit ait interdit le sous-reddit du même nom en juillet 2020, un message d’il y a 4 jours a demandé ce qui se passerait si le Congrès ne rejetait pas les résultats de l’élection de 2020.

La réponse la plus votée a été «Storm the Capitol».

Les appels à la violence figuraient parmi les 5 premiers commentaires sur plus de la moitié des articles sur le décompte des voix électorales par le Congrès. Si les modérateurs de la plate-forme avaient partagé ces informations, peut-être que l’attaque surprise contre le Capitole n’aurait pas du tout été une telle surprise.

De manière choquante, les avertissements d’une éventuelle émeute n’étaient pas isolés dans les coins sombres du Web pro-Trump.

Sur TikTok. des vidéos promouvant la violence diffusées auprès des utilisateurs de l’application. Beaucoup ont encouragé un siège et ont dit aux partisans de Trump d’ignorer les lois sur les armes de Washington DC en apportant des armes illégales.

Quelques jours plus tard, une femme a été abattue dans le Capitole alors qu’une foule a pris d’assaut le bâtiment, brisant les fenêtres et ébouriffé avec la police.

Parler, qui a été le foyer de nombreux sentiments anti-démocratiques depuis les élections, a uni les partisans de Trump, QAnon et des groupes d’extrême droite pour se préparer aux événements d’hier.

Hier, les utilisateurs de l’application ont partagé des images de leurs armes et ont déclaré: «la guerre commence aujourd’hui».

Un message, avec un GIF d’un nœud coulant, avait la légende suivante: «Qui aimeriez-vous voir« expédié »en premier? 1) Nancy Pelosi 2) John Roberts 3) Pence 4) autre (nommez-moi) Je me penchais vers Nancy, mais il faudrait peut-être que ce soit Pence.

Plus tard, les manifestants sont entrés par effraction dans le bureau de Pelosi et s’assoient sur le siège que Mike Pence dirigeait les travaux du Sénat quelques instants plus tôt.

Une autre plate-forme de médias sociaux qui n’a pas pu échapper aux griffes des extrémistes pro-Trump est Telegram, qui s’est avérée être une arme vitale dans l’arsenal d’extrême droite avant les manifestations au Capitole.

Qu’est-ce que Telegram?

Telegram, une plate-forme de chat cryptée vers laquelle les extrémistes conservateurs affluent depuis des années est au centre de cette attaque organisée contre le Capitole américain.

L’application fondée par la Russie est devenue un choix populaire pour les néo-nazis et les extrémistes de droite en 2019 après que les fusillades dans la mosquée de Christchurch en Nouvelle-Zélande ont poussé d’autres plateformes grand public à éradiquer le nationalisme blanc, le séparatisme et le nazisme.

Le contenu extrémiste va des mèmes racistes et discriminatoires aux images de propagande qui glorifient la violence. La plate-forme abrite également des bibliothèques numériques contenant des textes comme Mein Kampf et des instructions sur la façon de construire vos propres armes.

Telegram a également été utilisé par l’Etat islamique en 2015 comme plaque tournante pour l’organisation du militantisme islamique. La plateforme a finalement réprimé les groupes extrémistes mais les mêmes règles n’ont pas été appliquées au nationalisme blanc.

Les fonctionnalités de confidentialité et les messages cryptés de bout en bout sur Telegram le rendent bien adapté pour obtenir un soutien pour les groupes haineux qui seraient supprimés d’autres plates-formes.

Les discussions de groupe peuvent mettre en vedette jusqu’à 200 000 personnes sans modération, les émissions en direct peuvent être diffusées en continu par un public illimité et les interdictions de violence sont appliquées de manière lâche, voire pas du tout.

Après plus d’un an d’extrémisme croissant sur l’application, Telegram a fait ses premières tentatives pour éliminer certains groupes d’extrême droite fin 2020 en supprimant plusieurs groupes néonazis de la plateforme.

Mais il est possible que tout cela soit trop peu trop tard. En donnant aux extrémistes d’extrême droite une plate-forme pour se connecter et partager des idées pendant si longtemps, le mal a peut-être déjà été fait. Même sans leurs principaux groupes néo-nazis, les partisans militants de Trump et de QAnon étaient toujours en mesure de se mobiliser sur l’application et de répandre des idéaux violents.

Il a été rapporté que le groupe de la milice iranienne CGRI a même couvert les émeutes minute par minute sur Telegram.

Ce type de protestation violente est glorifié sur l’application, ce qui rend difficile de ne pas remettre en question la place d’une telle plateforme dans les médias modernes.

Alice Kelly est une écrivaine qui couvre les actualités et les tendances. Elle est passionnée par la politique et les questions de justice sociale.