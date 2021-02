Qu’est-ce que TasteMaker? Indie Restaurant Management Sim sort dans Steam Early Access

TasteMaker est sorti en accès anticipé le Vapeur hier, une simulation de gestion de restaurant indépendante du développeur Jelle Booij qui a gagné en popularité grâce à une publication virale sur Reddit.

Avec un style artistique unique (et mignon), de nombreuses fonctionnalités déjà disponibles dans la version Early Access et beaucoup de place pour développer le jeu de base avec les futures mises à jour, TasteMaker a reçu des critiques très positives sur Steam jusqu’à présent.

Dans sa forme actuelle, TasteMaker représente probablement environ 4 à 5 heures de jeu cohérent, avec de la place pour agrandir votre restaurant sur une parcelle de terrain importante, avec une cuisine, des salles de bains, une salle à manger et même votre propre casino de machine à sous.

La nourriture disponible sur le menu est encore assez basique à ce stade, avec des frites, des pizzas et des bouteilles de vin. Il y a un élément intéressant de gestion des ressources dans le jeu qui constitue vraiment la base du gameplay une fois que vous avez agrandi votre restaurant.

Vous pouvez décorer votre restaurant avec des tables fantaisie et des aquariums, ainsi que du papier peint et des revêtements de sol. C’est un domaine sur lequel on peut travailler avec de futures mises à jour, avec la portée du jeu entre les mains du développeur.

Construire votre restaurant est simple avec des mécanismes de construction faciles à utiliser. Vous pouvez avoir un restaurant sur deux étages, désigner un coin cuisine avec des fours, des rangements et des frites, et construire des stalles pour les toilettes.

Une grande partie du plaisir de TasteMaker vient du fait de voir votre restaurant passer de modestes débuts à un restaurant grouillant de dizaines de clients et d’employés. Il y a beaucoup de potentiel pour que l’échelle du jeu se développe et se développe, avec un menu plus grand, plus d’options de construction et plus de décorations.

Il y a quelques éléments qui pourraient être ajustés et corrigés dans TasteMaker, notamment une gestion plus détaillée du personnel (bien que vous puissiez prioriser les tâches dans cette version précoce) et la désignation de zones de votre restaurant pour le personnel et les clients.

Le mode bac à sable est une façon amusante de se familiariser avec le jeu et de jouer pendant quelques bonnes heures. TasteMaker propose également un mode histoire avec différents scénarios qui façonnent votre expérience, donnant à chaque passage un peu plus de sens.

Dans l’ensemble, TasteMaker est un petit bijou indépendant qui est sorti de nulle part. Si vous recherchez un jeu de simulation de restaurant (qui ne fera que s’améliorer avec le temps), TasteMaker vaut le détour.