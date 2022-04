Qu’est-ce que Spy x Family ? Le nouvel anime le plus attendu du moment

De nombreux fans d’anime étaient ravis quand »Espion x Famille » a été créé le 9 avril, étant l’un des derniers animes à devenir un succès. Publié pour la première fois en 2019, le manga créé par Tatsuya Endo a fait ses débuts en exclusivité pour le magazine en ligne Shonen Jump +, devenant un succès avec plus de 12 millions d’exemplaires vendus dans le monde. Outre son succès commercial, le manga a également été salué par la critique, étant nominé pour un prix Eisner en 2021.

Qu’est-ce que Spy x Family ?

L’anime raconte l’histoire d’une super espionne connue sous son nom de code : Twilight. Lorsque sa dernière mission l’oblige à se faire passer pour un père de famille normal afin de se rapprocher de sa prochaine cible, Twilight prend le pseudonyme de « Loid Forger », adopte une fille, nommée Anya, et entre rapidement dans un mariage forcé avec un apparent employé nommé Yor.

Malheureusement pour le nouveau M. Forger, sa nouvelle famille a ses propres secrets : sa femme mène une double vie en tant que femme assassine, et sa fille possède des pouvoirs psychiques qui l’indiquent immédiatement dans les professions dangereuses de ses nouveaux parents.

Vous pourriez également être intéressé : Pourquoi l’anime est-il si populaire aujourd’hui ?







L’anime réalisé par Kazuhiro Furuhashi, a été élu l’un des spectacles les plus attendus de la saison printemps 2022, s’ouvrant au Japon avec de superbes vues et notes. De plus, le spectacle a un casting chic dans son casting d’acteurs de voix, y compris Takuya Eguchi qui était dans »Haikyuu !! », Atsumi Tanezaki qui était dans »Mob Psycho 100 » et Saori Hayami qui a travaillé sur »Kakegurui ».

La production de la série est gérée comme une collaboration entre Wit Studio, qui a déjà travaillé sur les trois premières saisons de »Attack on Titan » et le célèbre »Ranking of Kings », et CloverWorks, le studio derrière le plus grand succès du dernier surprise de la saison, »My Dress-Up Darling ».

Cela pourrait aussi vous intéresser : Ubisoft va lancer un nouveau manga officiel de la franchise Watch Dogs

Pour célébrer le succès de la première de l’anime, le créateur Tatsuya Endo a publié de nouvelles œuvres d’art sur son compte Twitter officiel, où dans le premier d’entre eux on peut voir les membres de la famille Forger lutter pour atteindre la télécommande du téléviseur. Les images suivantes sont du personnage d’Anya Forger, un personnage très apprécié des fans d’anime

» Spy x Family » est disponible via la plateforme de streaming de Crunchyroll.