Qu’est-ce que Sorare, le football fantastique avec des autocollants virtuels que vous pouvez échanger contre de l’argent réel

De plus en plus d’équipes, y compris italiennes, font partie du monde de Si rare, un portail dédié à une version particulière de football fantastique dans lequel chaque joueur correspond autocollants disponibles en quantités limitées et achetable parmi les participants. En ces jours 5 autres équipes dans le championnat de Une ligue Les Italiens ont accordé aux gestionnaires du portail la licence pour utiliser les noms et les caractéristiques de leurs joueurs pour créer leurs profils qui seront échangés par les entraîneurs Fantasy inscrits sur le portail: ce sont Cagliari, Sampdoria, Vérone, Udinese et Gênes, qui s’ajoutent à Inter, Milan, Juventus, Lazio, Naples et Rome et en tête à 11 le nombre total d’équipes du haut vol italien inclus dans le jeu.

Comment fonctionne Sorare

Fondé par la startup française du même nom, Sorare est un portail où se joue le football Fantasy: des entraîneurs virtuels inscrits auprès de Sorare s’affrontent dans un tournoi mondial dans lequel ils peuvent aligner leurs joueurs préférés, dont les performances sont basées sur les matchs qu’ils jouent dans le monde réel.

La principale différence avec le football fantastique traditionnel est une: les joueurs sont attaché main dans la main avec des autocollants virtuels, dont chacun est numéroté et associé à un certificat numérique appelé NFT qui garantit la possession de la carte virtuelle au propriétaire. L’effectif total, ainsi que celui des équipes italiennes impliquées jusqu’à présent, comprend ceux de 135 autres équipes européennes, américaines et asiatiques.

Ressources limitées

La technologie d’authentification par carte repose sur les mêmes bases que celles des crypto-monnaies telles que Bitcoin et Ethereum, mais les joueurs ont juste besoin de savoir une chose: grâce à ce système, il est garanti à 100% que le nombre de cartes en circulation pour un joueur donné c’est limité. Comme avec les autocollants à collectionner normaux, certains joueurs sont plus rares que d’autres – et certains ont même une seule figurine les représentant. La même hypothèse s’applique à chacun: ne pas avoir la carte en question signifie ne pas pouvoir déployer le lecteur dans leur propre équipe.

Un vrai marché fantastique

Avec votre formation, il est possible de participer à des compétitions contre d’autres joueurs et de recevoir des récompenses sous la forme d’autres autocollants, mais le fait que la disponibilité des ressources à Sorare soit limitée ouvre la porte à des scénarios particuliers: les autocollants peuvent être acheter pour de l’argent réel par ceux qui le recherchent, ou pour être mis aux enchères de ceux qui veulent s’en débarrasser – lorsque le joueur représenté vient de donner le meilleur de lui-même dans un match. Cet aspect est ce qui fait de Sorare une plateforme unique en son genre, à tel point qu’elle a généré des sites secondaires dans lesquels la valeur des autocollants est tracée au fil du temps.

Le risque de s’emballer est au coin de la rue, d’autant plus que la plateforme est libre d’adhérer et de démarrer elle vous permet de parier sur des joueurs à fort tirage, qui sont accordés gratuitement. Il est toujours utile de souligner que les compétences requises pour exceller dans les championnats seuls ne suffisent souvent pas, et que sans investir de l’argent dans l’achat des joueurs les plus recherchés ou les plus rares, il est difficile de se sentir récompensé dans le jeu.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂