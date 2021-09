Qu’est-ce que SkyShowtime et dans quelles régions sera-t-il disponible ?

De nouvelles plateformes voient le jour avec une régularité croissante essayant de trouver des clients que la télévision a perdus et que le cinéma refuse d’ignorer. Netflix changé la façon dont les fictions sont consommées et cela a fait plusieurs études telles que Disney et HBO Ils feront le pari de créer leurs propres plateformes à installer sur le marché. Les dernières nouvelles sont SkyShowtime, qui unit deux grandes entreprises avec l’idée de rivaliser dans le monde de Diffusion.

ViacomCBS et Comcast ont annoncé qu’ils se réunissaient pour donner vie à SkyShowtime et par une déclaration signée par Dana Forte, l’une des directives de Ciel, ils ont expliqué : « Notre nouveau service de streaming, SkyShowtime, combinera le meilleur des États-Unis et de l’Europe avec des marques emblématiques et un divertissement de classe mondiale pour des millions de consommateurs dans plus de 20 nouveaux marchés en Europe. « . Dans ce contexte, l’Espagne apparaît comme l’un des territoires auxquels la plateforme atteindra.

Jusqu’à présent, il n’y a pas de date précise pour le débarquement de SkyShowtime mais on sait que ce sera en 2022. « En s’appuyant sur les atouts de l’incroyable programmation de NBCUniversel, Ciel et ViacomCBS, et alimenté par la technologie de la plate-forme paon, SkyShowtime offrira un panneau d’affichage attractif pour toute la famille et une forte notoriété de la marque dans ces régions « , il a affirmé Fort. Andorre, Albanie, Bulgarie, Danemark, Bosnie-Herzégovine, Slovénie, Finlande, Hongrie, Kosovo, Macédoine du Nord, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Serbie, Suède, Croatie et Slovaquie sont le reste du pays auxquels la plate-forme atteindra.

La saga Mission Impossible appartient à Paramount. (IMDb)



Il n’a pas encore été signalé s’il sera commercialisé en Amérique latine, où il est déjà disponible. primordial +. Ce point est important puisque la plateforme inclura du contenu de Primordial, Nickelodeon, Afficher l’heure, paon, Images universelles et Sky Studios. Il n’a pas encore été annoncé comment le type de contrat sera proposé par la plate-forme ou ce qui se passera avec les contrats avec des services tels que Movistar +, Amazon Prime Vidéo et Netflix où sont disponibles des titres qui appartiendraient à SkyShowtime.

Peacock, le service NBCUniversal qui pourrait atteindre l’Amérique latine

Compte tenu des études qui seront incluses dans SkyShowtime, parmi lesquels figure Primordial, Il semble difficile qu’il puisse être vu en Amérique latine. L’Espagne figure parmi les pays dans lesquels ce service sera disponible Comcast et ViacomCBS puisqu’il ne faisait pas partie du paquet des nations européennes dans lequel il a atterri primordial +.

Dans ce contexte, on peut supposer que paon, la plateforme Diffusion de NBCUniversel, pourrait débarquer dans la région ou adhérer à un type d’accord différent de celui de SkyShowtime. paon possède un catalogue très précieux où se démarque l’une des fictions les plus consommées de ces derniers temps, Le bureau, aujourd’hui disponible en Argentine, au Chili, en Colombie et au Mexique via primordial + et Amazon Prime Vidéo.