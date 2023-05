Qu’est-ce que « Silo » et comment regarder la série Apple TV+

Miliboo Meuble TV design finition blanc brillant L205 cm NEMA

Le meuble TV NEMA fait son show !Réveil en douceur sur fond de divertissements, temps forts animés par un événement sportif ou plateau télé intimiste pour profiter d'une série-ciné... Par définition, la télévision rassemble toute la famille et attire tous les regards ! Parce que le canapé, les fauteuils et la table basse s'organisent le plus souvent autour et en direction du coin télé, le meuble TV doit séduire au premier coup d'oeil. Caractérisé par des lignes minimalistes, des volumes d'une élégante simplicité et une finition blanc brillant, ce meuble TV blanc et moderne apportera une belle touche d'épure dans de nombreux univers déco et prendra volontiers ses quartiers au coeur d'une pièce de vie au style contemporain.Meuble TV design, oui ! Pratique, aussi ! Ce meuble TV en enfilade ne déroge pas à la règle du mobilier facile à vivre et fonctionnel. Fermés par quatre portes battantes, les deux grands volumes de rangement (L99.95 x P33.6 x H31.5 cm) qui composent NEMA seront vos meilleurs alliés pour disposer vos appareils numériques, télécommandes, magazines... Indispensables pour optimiser son salon et créer un espace de vie bien rangé !Parfait pour mettre en valeur votre petit - voire grand ! - écran, ce meuble TV bas aux dimensions L204.8 x P39.9 x H47.5 cm soulignera une télévision sur pieds ou fixée au mur, laissant ainsi le grand plateau (L204.8 x P39.9 cm) libre pour y déposer de la petite déco, une plante, un vase, un cadre, des bougies... Pour habiller votre coin télé d'un halo de lumière feutré et délicat, misez sur une lampe à poser ou un lampadaire. Aux côtés de NEMA, ces luminaires seront du plus bel effet pour instaurer une ambiance cocooning et relaxante...Stable et robuste, le caisson en panneaux de fibres de bois mélaminé (le fond est en panneaux de fibres de bois naturel) et poignées en métal est soutenu par un solide piètement composé de cinq pieds, dont un central. Au coeur de votre foyer, ce meuble de rangement résistant et facile à entretenir scellera la promesse de partager votre quotidien... Pour longtemps !Meuble TV fabriqué en Italie. Meuble à monter.