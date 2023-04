Qu’est-ce que « Shady Diamonds » et comment regarder la série belge Netflix

Polk Audio R200 - Paire d'enceintes bibliothèque

La Polk Reserve R200 est la plus imposante des deux enceintes bibliothèque de la gamme. Elle permet sous un volume moins imposant qu'une enceinte colonne, d'accéder à une écoute de très haute qualité. La gamme Reserve offre au constructeur américain l'occasion de présenter une série étonnante au regard des tarifs proposés. C'est un déluge d'innovations qui est contenu dans cette série. En effet, la Reserve R200 profite du tweeter avec radiateur annulaire Pinnacle 1", et de la membrane médium/grave Turbine 16.50 centimètres (6 ½ ?) issus du haut de gamme Legend. Ces technologies assurent une image sonore plus claire et plus détaillée. Un nouveau procédé breveté, dénommé X-Port offre des basses plus profondes et plus naturelles. Le coffret, a également fait l'objet d'une recherche sérieuse afin d'atténuer les ondes stationnaires et éliminer toute forme de résonance. La Polk Audio Reserve R200 peut intégrer un système stéréo haut de gamme, ou se coupler aux autres modèles de la gamme : R100, R500, R600, R700, R300, R350 et R900 au sein d'un système cinéma. Tweeter à radiateur annulaire : Le tweeter à radiateur annulaire, qui équipe la Reserve R200, a été développé par Polk Audio, afin d'atteindre une plus grande précision, tout en atténuant toute coloration ou distorsion indésirables. La partie arrière du tweeter est largement amortie afin d'éliminer les résonances. Ce tweeter Pinnacle tire tous les bénéfices de l'optimisation du guide d'ondes qui accroît la dispersion de l'énergie dans les hautes fréquences, tout en offrant une zone d'écoute plus large. Cône Turbine : L'enceinte Polk Reserve R200 inclut la membrane munie du cône Turbine, spécifiquement développé pour cette série. Durant ce long processus de développement, qui associe un cône à forme de turbine et un c?ur en mousse, les ingénieurs de la marque ont pu constater un important gain dans la reproduction des médiums. Grâce à cette nouvelle technologie qui augmente de façon importante la rigidité sans alourdir la membrane, la reproduction des médiums est plus naturelle, détaillée et fluide. Technologie X-Port : Lors de la création de la gamme Reserve, le constructeur a également travaillé sur l'écoulement d'air de son port bass-reflex. Ceci a débouché sur un brevet dénommé X-Port qui intègre aussi un nouveau filtrage appelé : Eigentone (ETF). Cette technologie est constituée d'absorbeurs à tuyaux fermés spécifiquement élaborés pour capturer et éliminer les distorsions qui apparaissent sur les enceintes classiques. Cet ingénieux procédé assure aux fréquences bas-médium et grave de ne souffrir d'aucune résonance du port bass-reflex. Des coffrets fabriqués pour des meilleures performances : Le coffret d'une enceinte est très important et influe énormément sur la restitution finale. Polk l'a bien compris et a revu sa façon de fabriquer le coffret de la gamme Reserve. S'il doit rester beau, il ne doit pas ajouter de coloration sonore. Une étude a permis de définir le type de matériau...