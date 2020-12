Qu’est-ce que Roblox Hot Wheels Open World?

Roblox et Hot Wheels semblent avoir eu une collaboration en cours depuis près d’un mois. Bien que nous ne sachions pas d « événements confirmés ou d » annonces officielles de Roblox, Roblox Hot Wheels Open World est disponible pour jouer gratuitement. Il est actuellement en version bêta.

Roblox Hot Wheels Open World est un nouveau jeu de course dans Roblox, mais il y a encore plus à faire que la course. Il semble également être un centre social où les amis peuvent passer du temps, personnaliser leurs voitures et traverser des parcours d’obstacles intéressants qui servent de biomes. Les Robloxians peuvent également collecter de nouveaux véhicules, monter de niveau et accomplir des quêtes pour débloquer plus de voitures Hot Wheels.

Hot Wheels Open World est maintenant disponible sur Xbox et PC avec mobile à venir très bientôt! #RobloxDev https://t.co/LuYMILA4tM – Monde ouvert Hot Wheels (@RobloxHotWheels) 19 novembre 2020

Le jeu a déjà offert des récompenses gratuites pour ceux qui ont joué. Jusqu’à présent, le véhicule D-Muscle a été distribué gratuitement, juste pour se connecter! Les compétitions de course ont déjà commencé, avec une compétition passionnante qui se déroule sur les pistes. Si vous souhaitez assister à la prochaine compétition de course, suivez le Roblox Hot Wheels Page Twitter.

Il existe également des codes pour des récompenses gratuites, et bien d’autres sont à venir dans le futur. Le premier code de ce jeu est PRESTUNTS, qui vous donnera un skin Preston gratuit. Le prochain code sortira lorsque le jeu Roblox Hot Wheels Open World atteindra 100K likes sur Roblox. Il semble que ce code inclura une nouvelle voiture gratuite, et nous sommes ravis de le voir.

Regardez la vidéo de Preston ci-dessous pour une meilleure compréhension de Roblox Hot Wheels Open World.

Espérons que ce nouveau jeu signifie que des événements amusants Roblox / Hot Wheels sont en cours dans un proche avenir! En attendant, jouerez-vous?