Qu’est-ce que « Red Sky » – Saison 3, comment regarder et combien de chapitres la finale comporte-t-elle ?

Bien que les protagonistes de «Ciel rouge», Coral, Gina et Wendy, ont réussi à échapper à leur proxénète et tentent de commencer une nouvelle vie, dans le troisième saison du succès Série Netflix espagnole Ils découvriront que ce ne sera pas facile, d’autant plus que Roméo fera tout son possible pour l’éviter.

Dans les nouveaux épisodes de la fiction créée par Álex Pina et Esther Martínez Lobato, Verónica Sánchez, Miguel Ángel Silvestre, Asier Etxeandia, Lali Espósito, Yany Prado reviennent dans le casting principal.

Ils sont rejoints par Rauw Alejandro, Catalina Sopelana et Tiago Kadú Correa Girulat. Mais Que sait-on d’autre de la dernière saison de « Ciel rouge” ?

Les protagonistes de « Sky Rojo » profitant de leur nouvelle vie dans la saison 3 (Photo : Netflix)

DE QUOI PARLE LA SAISON 3 DE « SKY ROJO » ?

D’après le synopsis de la troisième saison de « Ciel rouge”, “les nouveaux épisodes se dérouleront six mois après la dernière bataille, Coral, Wendy et Gina découvrent que la paix n’est qu’un faux sentiment entre des périodes de terreur.

Lorsque leur nouvelle vie s’effondre, les filles comprennent que le passé revient toujours et que si elles veulent être vraiment libres, elles doivent y mettre un terme. Ou c’est pareil, avec Roméo”.

COMMENT VOIR LA SAISON 3 DE « SKY ROJO » ?

La troisième saison de « Sky Rojo » sera diffusée sur Netflix le 13 janvier 2023Par conséquent, pour voir les nouveaux chapitres, vous n’avez besoin que d’un abonnement à la plate-forme de streaming populaire.

À quelle heure la saison 3 de « Sky Rojo » sera-t-elle diffusée ?

Mexique, Colombie, Pérou, Equateur : 2h00.

Venezuela, Bolivie, Porto Rico : 3h00.

Chili, Argentine, Paraguay, Brésil, Uruguay : 4h00.

COMBIEN DE CHAPITRES COMPREND LA SAISON 3 DE « SKY ROJO » ?

La troisième saison de « Sky Rojo » aura huit épisodes qui marquera la fin de l’histoire.

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 3 DE « SKY ROJO »

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « SKY ROJO 3 »

Veronica Sanchez comme corail

Lali Esposito comme Wendy

Yany Prado dans le rôle de Carmen « Gina »

Miguel Ángel Silvestre comme Moïse

Asier Etxeandia comme Roméo

Carmen Santamaria comme Charlotte

Niko Vérone comme Cachopo

rauw alejandro

Tiago Corréa

catalina sopelana