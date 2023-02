Qu’est-ce que Prince Go et la tortue de Bu-yeon dans « Alchemy of Souls »

Dans la Saison 2 de « Alchemy of Souls »les créatures et éléments magiques Ils ont joué un rôle important dans le développement de l’histoire. En plus du Oiseau de feuil y avait un autre animal spirituel présent dans la série Netflix.

Dans les premiers épisodes de la deuxième partie du drame d’époque, Jin Bu-yeon (dont l’âme était en fait Nak-su) J’étais dans un magasin de maquillage quand il a rencontré une jolie tortue.

En rencontrant le prince Go, qui était déguisé en eunuque du palais royal pour ne pas attirer l’attention, il lui a suggéré d’acheter l’animal car il pouvait voir, avec ses pouvoirs de prêtresse, qu’il avait une bonne énergie.

Depuis lors, le reptile a servi de lien entre l’héritier et la fille aînée de la famille jin. Cependant, en réalité, il a un rôle beaucoup plus important, car il cache un secret.

QU’EST-CE QUE LA TORTUE DANS « ALCHIMIE DES ÂMES » ?

Dans « Alchemy of Souls » épisode 9, il est révélé que la tortue que le prince avait adoptée était en fait un animal spirituel Dae-ho connu sous le nom de tortue noire.

Son but était guider les gens dans une mission ou une quêtedonc la bonne énergie qu’il avait vue venait de là.

Le livre des créatures magiques de Jeongjingak parle de la tortue noire dans « Alchemy of Souls » (Photo : Netflix)

En outre, sa vraie forme était beaucoup plus grande et presque comme un dragon noir, une figure que l’on peut voir en nageant dans la mer de Gwido, la prison de Cheonbugwan.

Dans l’épisode 8, Maître Lee avait déjà identifié de qui il s’agissait et précisé que l’animal sacré « guidé ceux qui sont perdus”

QUEL RÔLE A JOUÉ LA TORTUE DANS LA FIN DE « L’ALCHIMIE DES ÂMES » ?

La Tortue Noire a joué un rôle très important dans les épisodes 8 et 9 de « Alchemy of Souls », car elle était vitale pour Jin Bu-yeon terminera sa quêteJang-uk pourrait la sauver et le prince comprendrait de quel côté il devrait être.

Il a fait le prince allié avec Jang-uk

La tortue est devenue un animal très cher au prince Goalors quand Jin Mu l’a prise sans son consentement et a qualifié son inquiétude pour l’animal de faiblesse, réalisé que le Gwanju n’était pas fiable. Depuis lors, il a commencé à travailler sous couverture avec Jang-uk et les autres sorciers de Songrim et Jinyowon.

Autorisé Jang-Uk à sauver Bu-yeon

L’épisode 8 s’est terminé avec l’apparition surprenante de Jang-uk au Gwido et sauvant Bu-yeon d’un esprit. À ce moment, il remarqua la marque de changement d’âme dans ses yeux, découvrant que c’était Nak-su.

Cependant, cela n’aurait pas été possible sans la tortue noire, qui est entrée dans la prison avec Buyeon, mais a commencé à marcher jusqu’à ce qu’elle se perde. En réalité, l’animal se dirigea vers un autre portail, qui menait à l’endroit où se trouvait Jang-uk et le prince. La voyant, ils décidèrent de la suivre à l’intérieur.

Trouvé la plaque d’immatriculation Jinyowon

Bien que la découverte de la plaque ait été secondaire après que Bu-yeon/Nak-su ait pétrifié Jin Mu, il a finalement pu accomplir sa mission. La tortue a nagé dans l’eau, ce qui a fait croire au protagoniste qu’elle partait. Cependant, peu de temps après, la plaque de la famille Jin a commencé à flotter vers ellece qui signifiait que l’animal magique avait pu le retrouver au milieu de la gigantesque prison de l’âme.